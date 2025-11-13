ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök
Nyitókép: Facebook/Citadella - A Szabadság Bástyája

Tavasztól látogatható a Citadella

Infostart / MTI

Felvonó, akadálymentesítés, új díszkivilágítás, növényritkaságok, új bejáratok – végéhez közeledik a felújítás.

A jövő év tavaszán nyílik meg a nagyközönség számára a Citadella, amely újonnan kialakított belső terekkel, kilátóteraszokkal, parkkal és impozáns történelmi kiállítással várja az érdeklődőket. A Várkapitányság közlése szerint a Citadella több mint másfél évszázados történetében jövő év tavaszán új fejezet kezdődik: a méltó módon megújuló erőd egy nyitott, élhető és szerethető közösségi térré válik.

A korábban mindössze egy bejárattal rendelkező zárt építményt három ponton is megnyitották a szakemberek, a falak átvágásával és az így kialakított látványos lépcsősorokkal nyitottabbá és könnyen megközelíthetővé válik az épületegyüttes - közölték, hozzátéve, hogy

az újonnan kialakított teraszokról teljes pompájában élvezhető a főváros lenyűgöző panorámája.

Az erődfalon belül egy 6000 négyzetméteres közparkot alakítanak ki, amely funkcionalitásában a környezettudatosságra és önfenntartásra törekszik, szem előtt tartva a természeti értékek megőrzését. A Citadella közvetlen környezetében található zöldfelület az eddigi másfélszeresére, 20 000 négyzetméterre bővül, ahol különleges növényritkaságok kapnak helyet. A munkálatok során a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak a múlt örökségének megőrzésére, miközben a 21. század legmodernebb technológiai megoldásai is teret kapnak – tették hozzá.

A nyugati ágyútoronyban „Szabadság Bástyája” címmel egy 1700 négyzetméteres, többszintes kiállítás várja majd a látogatókat, amely a magyar szabadságért folytatott küzdelmeknek állít méltó emléket.

A modern kiállítási élményt egyedi építészeti megoldások teszik még különlegesebbé, úgy, mint az üvegszerkezetű gyalogoshíd, a belső udvarban kialakított mesterséges vízfelület és az örökláng.

A látogatók kényelmét modern felvonó, akadálymentes bejáratok és közösségi helyiségek segítik, a szolgáltatások tárházát vendéglátóhely és ajándékbolt színesíti.

Az esti órákban megújult díszkivilágítás emeli majd ki a Citadella és a Szabadság-szobor városképi jelentőségét.

A Citadella megújítását az Építési és Közlekedési Minisztérium irányításával a Várkapitányság leányvállalata, a Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft. végzi. A rekonstrukció utolsó szakaszát és további részleteket, érdekességeket a Citadella új, hivatalos közösségi média-oldalán követhetik az érdeklődők.

nyitás

felújítás

citadella

