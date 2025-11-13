ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.26
usd:
329.9
bux:
108213.63
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Hungaroringhez közeli mogyoródi Víztorony utca 2025. november 13-án. Az utcában ezen a napon Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter tartott sajtótájékoztatót, ahol bejelentette, hogy egymilliárd forintból megújul a Hungaroringet övezõ 3365 méternyi út.
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

Egymilliárd forintos fejlesztésről döntött a kormány

Infostart / MTI

Egymilliárd forintból megújul a Hungaroringet övező 3365 méternyi út – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője csütörtökön Mogyoródon.

Hankó Balázs a Hungaroring mellett tartott sajtótájékoztatón azt mondta: miközben a Hungaroring az idén nyáron ünnepelte a 40. évfordulóját, a versenypályát övező utak egy része nagyon rossz állapotban van.

A Mogyoródot és Kerepest, illetőleg az autópályát összekötő utak láthatóan leromlott állapotban vannak, kátyúsak, szükség van arra, hogy ezeket az utakat megújítsuk – tette hozzá a miniszter. Kiemelte: a Hungaroring nemcsak hazánknak, hanem az egész világnak egy olyan meghatározó helye, ahol a Forma 1-et az autó-motorsportért rajongók élvezhetik, és tudhatják, hogy Mogyoród környékén milyen jó magyar versenypályánk van.

A kormány, figyelembe véve a kerepesiek, szilasligetiek, mogyoródiak kérését, döntött arról, hogy a 3365 méternyi útszakaszt felújítja. Erre egymilliárd forintos támogatást biztosít, amiből 750 millió forint fog jutni az útfejlesztésre, a fennmaradó 250 millió forint pedig egy olyan terv elkészítésére, amely alapján meg tud újulni a Hungaroringet elkerülő, amúgy Kerepest és Mogyoródot, valamint az autópályát összekötő út.

A felújítás a tavasz végéig elkészül.

Kezdőlap    Belföld    Egymilliárd forintos fejlesztésről döntött a kormány

hungaroring

útfelújítás

hankó balázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Örményország–Magyarország – Élőben a vb-pótselejtező küszöbéről
0-1

Örményország–Magyarország – Élőben a vb-pótselejtező küszöbéről
Labdarúgó-világbajnoki selejtezőt vív Jerevánban a magyar labdarúgó-válogatott, amely papírforma szerinti győzelme esetén döntő lépést tesz csoportjában a vb-pótselejtezős második hely megszerzése felé. Az i-re a pontot késő este tehetik fel a portugálok, akik Marco Rossi csapata útjából az íreket takaríthatják el a célegyenesben. Tartson az Infostarttal percről percre!
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az IMF riasztó jelentést tett közzé az Egyesült Államokról

Az IMF riasztó jelentést tett közzé az Egyesült Államokról

Az IMF szerint a negyedik negyedévben lassulhat az amerikai gazdasági növekedés a részleges kormányzati leállás és a gyengülő belföldi kereslet miatt – számolt be a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos vádak a United-alkalmazott ellen: semmit nem tesz a klub, hogy tisztázza magát?

Súlyos vádak a United-alkalmazott ellen: semmit nem tesz a klub, hogy tisztázza magát?

A Manchester United ellen jogi eljárás indult, miután egy egykori alkalmazottját, Billy Wattsot gyermekkori szexuális visszaélésekkel vádolták meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Calls to release all Epstein files grow as White House says messages about Trump 'prove nothing'

Calls to release all Epstein files grow as White House says messages about Trump 'prove nothing'

Jeffrey Epstein said in 2018 he could "take down" Donald Trump, in an exchange released along with thousands of other files.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 19:08
Egyeztetett a KSH: nincs változás a szegénységi mutatókban
2025. november 13. 18:33
Tavasztól látogatható a Citadella
×
×
×
×