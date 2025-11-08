Ha ilyen e-maileket látunk, azonnal törüljük – még a kukából is

„Úgy gondolom, nem elég egyszer-kétszer tájékoztatni a fogyasztókat arról, ami történik, pláne akkor, amikor mindenki folyamatosan jelen van a digitális térben, ahogyan a rosszindulatú felek, bűnözők is, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy lépre csalják az embereket kéretlen, sok esetben célzott üzenetekkel” – mondta az InfoRádióban Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezető elnöke.

A szakértő hangsúlyozta, elég egy óvatlan pillanat, egy átgondolatlan kattintás, és máris megtörténik a baj: adatokat lophatnak el a fogyasztótól, vagy éppen olyan dolgot rendelhetnek meg, amit nem is szeretnének. Hozzátette, szerencsére nem növekszik drasztikus ütemben az átverések száma, ettől függetlenül úgy véli,

nem árt megbizonyosodni egy-egy levél megnyitásakor, hogy valóban van-e kapcsolat a feladóval, és ha azt tapasztaljuk, hogy furcsa az üzenet, akkor semmiképp se nyissuk meg a benne lévő hivatkozást.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége úgy látja, hogy tapasztalható egyfajta periodikusság a felbukkanó csaló üzenetekben. Baranovszky György példaként említette a rokonok, hozzátartozók halálhírével riogató üzeneteket, vagy az olyanokat, amik a célszemély pénzének gyors és könnyű megsokszorozását ígérik. Megjegyezte, az adott fogyasztónak ilyenkor sejtelme sincs, hogy a kattintás után milyen adatai szivárognak ki ilyenkor a csalókhoz.

Ott vannak aztán azok a bűnözők, akik ismert szolgáltatók, például közműcégek nevével élnek vissza, kihasználva, hogy ezek a társaságok igyekeznek a digitális ügyintézés, számlafizetés felé terelni az ügyfeleket. Az egyik ilyen, akinek a nevével rendszeresen próbálkoznak, az MVM. A szakértő hozzátette, tény, hogy az említett szolgáltatónál gyakran előfordulnak problémák, így túlszámlázás miatt is rengeteg panasz érkezett az utóbbi időben. Azonban ezek valósak, nem átverések.

A probléma az, hogy a rosszindulatú felek is tisztában vannak az ilyen rendszerhibákkal és ezt kihasználva küldik el a megtévesztő leveleket

– szögezte le az ügyvezető elnök. Megjegyezte, hasonló a helyzet a bankokkal is, hiszen azok nevében is előszeretettel üzengetnek a kiberbűnözők. Mint mondta, ezért igyekeznek a FEOSZ-nál felhívni a figyelmet arra, hogy ha tudomásunk van arról, hogy valami probléma áll fenn, akkor alaposan nézzük meg a feladót és a küldött URL-t, ugyanis pár kattintással ellenőrizhető, hogy valóban hiteles forrásból jött-e. Ha nem, és ismeretlen, furcsa hivatkozást vagy gyanús feladót látunk, azonnal töröljük a levelet még a kukából is.