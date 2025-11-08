ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 8. szombat Zsombor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
E-mail spam phishing scammer concept. Red warning symbol on envelope in fishing hook icon as bait on laptop screen, criminal hacker cyberattack sending scam malware spreading virus sms text message.
Nyitókép: Techa Tungateja / Getty Images

Ha ilyen e-maileket látunk, azonnal törüljük – még a kukából is

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Az e-mailes csalások veszélyeire hívja fel a figyelmet az Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. Mint közölték: több bejelentés érkezik hozzájuk olyan fogyasztóktól, akik nem értik a kapott e-maileket, és ehhez kérnek segítséget tőlünk. Ezek többsége átverés, valamilyen formában megpróbálja megkárosítani a fogyasztókat.

„Úgy gondolom, nem elég egyszer-kétszer tájékoztatni a fogyasztókat arról, ami történik, pláne akkor, amikor mindenki folyamatosan jelen van a digitális térben, ahogyan a rosszindulatú felek, bűnözők is, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy lépre csalják az embereket kéretlen, sok esetben célzott üzenetekkel” – mondta az InfoRádióban Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezető elnöke.

A szakértő hangsúlyozta, elég egy óvatlan pillanat, egy átgondolatlan kattintás, és máris megtörténik a baj: adatokat lophatnak el a fogyasztótól, vagy éppen olyan dolgot rendelhetnek meg, amit nem is szeretnének. Hozzátette, szerencsére nem növekszik drasztikus ütemben az átverések száma, ettől függetlenül úgy véli,

nem árt megbizonyosodni egy-egy levél megnyitásakor, hogy valóban van-e kapcsolat a feladóval, és ha azt tapasztaljuk, hogy furcsa az üzenet, akkor semmiképp se nyissuk meg a benne lévő hivatkozást.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége úgy látja, hogy tapasztalható egyfajta periodikusság a felbukkanó csaló üzenetekben. Baranovszky György példaként említette a rokonok, hozzátartozók halálhírével riogató üzeneteket, vagy az olyanokat, amik a célszemély pénzének gyors és könnyű megsokszorozását ígérik. Megjegyezte, az adott fogyasztónak ilyenkor sejtelme sincs, hogy a kattintás után milyen adatai szivárognak ki ilyenkor a csalókhoz.

Ott vannak aztán azok a bűnözők, akik ismert szolgáltatók, például közműcégek nevével élnek vissza, kihasználva, hogy ezek a társaságok igyekeznek a digitális ügyintézés, számlafizetés felé terelni az ügyfeleket. Az egyik ilyen, akinek a nevével rendszeresen próbálkoznak, az MVM. A szakértő hozzátette, tény, hogy az említett szolgáltatónál gyakran előfordulnak problémák, így túlszámlázás miatt is rengeteg panasz érkezett az utóbbi időben. Azonban ezek valósak, nem átverések.

A probléma az, hogy a rosszindulatú felek is tisztában vannak az ilyen rendszerhibákkal és ezt kihasználva küldik el a megtévesztő leveleket

– szögezte le az ügyvezető elnök. Megjegyezte, hasonló a helyzet a bankokkal is, hiszen azok nevében is előszeretettel üzengetnek a kiberbűnözők. Mint mondta, ezért igyekeznek a FEOSZ-nál felhívni a figyelmet arra, hogy ha tudomásunk van arról, hogy valami probléma áll fenn, akkor alaposan nézzük meg a feladót és a küldött URL-t, ugyanis pár kattintással ellenőrizhető, hogy valóban hiteles forrásból jött-e. Ha nem, és ismeretlen, furcsa hivatkozást vagy gyanús feladót látunk, azonnal töröljük a levelet még a kukából is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Ha ilyen e-maileket látunk, azonnal törüljük – még a kukából is

fogyasztóvédelem

csalás

e-mail

megtévesztés

átverés

feosz

baranovszky györgy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Nem lesz szankció a Barátság- és Török Áramlat-vezetékekre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Washingtonban sajtótájékoztatón ismertette a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalások eredményeit. Ha ez a megállapodás nem született volna meg, akkor decemberben a rezsi minden háztartásban két-háromszorosa lenne a mainak. Ettől sikerült Magyarországot megvédeni. A budapesti találkozó napirenden van, és ahogy a feltételek előállnak, akkor ez a találkozó létre is jön. Azt senki sem tudja megmondani, ez mikor lesz – mondta Orbán Viktor.
 

Donald Trump: Magyarországot jól vezetik, szeretnénk majd ott megtartani a béketalálkozót

Szijjártó Péter Washingtonból: a Trump–Orbán találkozónak súlyos tétjei vannak

Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként Jászai Gellért, a 4iG többségi tulajdonosa és elnöke, a Magyarország üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet több fontos megbeszélést folytatott Washingtonban a magyar–amerikai stratégiai együttműködés megerősítése érdekében.
VIDEÓ
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Úgy néz ki, hogy Orbán Viktor energetikai és diplomáciai manővere beérett Trumpnál

Úgy néz ki, hogy Orbán Viktor energetikai és diplomáciai manővere beérett Trumpnál

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megtartotta sajtótájékoztatóját a washingtoni egyeztetéseket követően. Bár az esemény előtt már sok minden kiderült arról, hogy milyen megállapodásokra számíthatunk a hivatalos bejelentésen, de olyan kulcskérdések, mint az orosz olajat- és gázt, valamint a Paks II. beruházást érintő szankciók még nyitott kérdések voltak - most ezekre is pont került.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni

Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni

Kikerült a kínálatból Magyarország eddigi legolcsóbb új autója, így mostmár 5,5 millió forint alatt nem lehet új kocsit kapni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump exempts Hungary from Russian oil sanctions for a year

Trump exempts Hungary from Russian oil sanctions for a year

The US president recently increased pressure on US allies to curb their spending on Russian oil.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 8. 05:20
Roham a Balatonon: csaknem másfél millióan érintettek
2025. november 7. 22:36
Orbán Viktor: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban - a nap hírei
×
×
×
×