Figyelem, pályazár az M1–M7-csomópont térségében

Légvezetékbontás miatt szerda este tíz óra és csütörtök hajnali három óra között az M1–M7-csomópont térségében pályazárra számíthatnak a közlekedők. A szakemberek először az M1–M7-es közös bevezető szakaszán, Budaörs és Törökbálint irányából Budapest felé a 12+500 kilométerszelvényben, majd az M7-es kivezetőjén, Budapest felől Törökbálint és Budaörs irányába a 12+000 kilométerszelvényben távolítják el a pályák feletti elektromos vezetékeket, amivel a jövőre nézve biztonságosabbá és zavartalanabbá teszik a közlekedést – tették hozzá.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közlekedők megértését kéri, továbbá arra biztatja a járművezetőket, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon.