ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.72
usd:
336.54
bux:
107479.46
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Óbuda látképe a Táborhegyi út felől 2020. január 10-én. Elrendelte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester, miután a szálló por légszennyezettségi szintje január 8-án és 9-én is három mérőponton meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Ez nem lesz kellemes: ködre és szennyező porra kell számítanunk a következő napokban

Infostart

Főleg a síkvidékeken és a völgyekben lesz egyre ködösebb és szennyezettebb a levegő, ami hajnalban és reggel a közlekedésbiztonságot is veszélyeztetheti.

A következő napokban jelentősen megváltozik a nagytérségű időjárási helyzet Európában és azon belül régiónkban is: csapadékmentes idő várható a környező magashegységekben, valamint Magyarországon is, ami tovább fokozza a talajszárazságot, és a légszennyezettség is egyre inkább nőni fog – írja a Weather on Maps előrejelzése alapján a Portfolio.

Forrás: Weather on Maps
Forrás: Weather on Maps

A hét további részében egyre nagyobb köd ereszkedik majd Magyarországra, miután a mérsékelt övi ciklonok pályája északnyugat felé húzódik, ennek következtében pedig egy stabil anticiklon épül ki Közép-Európában.

Itthon főleg a síkvidékeken és a völgyekben lehet majd arra számítani, hogy egyre ködösebb és szennyezettebb lesz a levegő.

Bár környékünk síkvidékeit, medencéit várhatóan egyre inkább terjeszkedő és tartósan megmaradó köd vagy alacsony rétegfelhő borítja, a hegységek felett viszont felhőtlen lehet az ég. Nagyobb ködmezők főleg hajnalban és reggel alakulhatnak ki, ezért az autósoknak érdemes fokozottan odafigyelniük a közlekedésre.

Forrás: Weather on Maps
Forrás: Weather on Maps

Mivel a napokban nagyon stabil légrétegződés, gyenge szél várható, különösen az Északi-középhegység völgyeiben, valamint a hegyközi medencékben a légszennyezettség is egyre nőni fog majd, miközben a fatüzelésből származó porral és korommal dúsulhatnak fel az alsóbb légrétegek.

Forrás: Weather on Maps
Forrás: Weather on Maps

Mindeközben a mediterrán térségekben a meleg tengerfelszín és a lehűlt légkör kombinációja tartós instabilitást tart fenn, ami sekély légörvények, kisebb ciklonok sorozatos kialakulását eredményezi. A dél-európai területeken így mozgalmas és változékony idő lesz. Ez akár hetekig így maradhat, csak az anticiklon pozíciójának kisebb elmozdulásai hozhatnak némi változást.

Kezdőlap    Belföld    Ez nem lesz kellemes: ködre és szennyező porra kell számítanunk a következő napokban

időjárás

anticiklon

légszennyezettség

köd

por

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarics Tamás: rendkívül radikális programot hirdetett New York leendő polgármestere

Magyarics Tamás: rendkívül radikális programot hirdetett New York leendő polgármestere
A demokrata színekben induló Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé. A 34 éves férfi New York történetének egyik legfiatalabb és egyben első muzulmán vallású vezetője lesz. Donald Trump korábban azt mondta: megvonja a szövetségi forrásokat, ha Mamdani nyer. Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint az elnök meg is lépheti ezt, de akár a Demokrata Pártot is egy kicsit balra tolhatja.
Kaiser Ferenc: Ukrajna lépésről lépésre kénytelen hátrálni

Kaiser Ferenc: Ukrajna lépésről lépésre kénytelen hátrálni

Ki Jerry és ki Tom az orosz-ukrán háborúban? Tényleg többe kerül egy csúcsminőségű amerikai fegyver annál, mint amennyibe egy ugyanolyan súlyú aranytömb kerülne? A háború aktualitásairól, szomorú érdekességeiről, veszteségeiről és a Burevesztnyik (Viharmadár) nevű orosz fegyverről is beszélt Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Utasítás - Az atom felé kacsintgat Vlagyimir Putyin

"Adatfrissítés céljából" őrizetbe vettek magyar diákokat Ukrajnában

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ők lettek az ingatlanpiac legjobbjai 2025-ben!

Ők lettek az ingatlanpiac legjobbjai 2025-ben!

2025-ben 16. alkalommal osztottuk ki a Portfolio Property Awards díjait, elismerve ezzel az idei év legkiemelkedőbb ingatlanpiaci projektjeit és tranzakcióit. A 10 tagból álló helyszíni és 40 online szakmai zsűri döntött az év PM és FM cégéről, az év finanszírozójáról, az év lakóprojektjéről (150 lakás felett és alatt), az év irodabérleti és raktárbérleti tranzakciójáról, valamint hotelprojektjéről, az év ipariingatlan-fejlesztéséről (20 ezer négyzetméter alatt és felett), illetve irodafejlesztéséről, az év befektetési tranzakciójáról (belföldön és külföldön), és az év ingatlanpiaci tehetségéről. Kiosztottunk egy év digitális épülete-díjat, egy emlékdíjat, az év koncepciója díjat, valamint egy Portfolio különdíjat is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyes új rovar terjed Magyarországon, a szokásos rovarriasztók sem védenek ellene

Veszélyes új rovar terjed Magyarországon, a szokásos rovarriasztók sem védenek ellene

Különböző betegségeket terjeszthetnek, vírusokat és baktériumokat is átvihetnek, akár emberre is&quot;

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

With endless rubble and destroyed streets as far as the eye can see, any plans for Gaza's future are a far cry from where it is today, writes Lucy Williamson.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 20:09
HÉV-ügy - Problémaközösségbe tömörült Budakalász, Pomáz és Szentendre polgármestere
2025. november 5. 18:34
Áldását adta a pápa egy magyar kormányprojektre
×
×
×
×