Ez nem lesz kellemes: ködre és szennyező porra kell számítanunk a következő napokban

A következő napokban jelentősen megváltozik a nagytérségű időjárási helyzet Európában és azon belül régiónkban is: csapadékmentes idő várható a környező magashegységekben, valamint Magyarországon is, ami tovább fokozza a talajszárazságot, és a légszennyezettség is egyre inkább nőni fog – írja a Weather on Maps előrejelzése alapján a Portfolio.

Forrás: Weather on Maps

A hét további részében egyre nagyobb köd ereszkedik majd Magyarországra, miután a mérsékelt övi ciklonok pályája északnyugat felé húzódik, ennek következtében pedig egy stabil anticiklon épül ki Közép-Európában.

Itthon főleg a síkvidékeken és a völgyekben lehet majd arra számítani, hogy egyre ködösebb és szennyezettebb lesz a levegő.

Bár környékünk síkvidékeit, medencéit várhatóan egyre inkább terjeszkedő és tartósan megmaradó köd vagy alacsony rétegfelhő borítja, a hegységek felett viszont felhőtlen lehet az ég. Nagyobb ködmezők főleg hajnalban és reggel alakulhatnak ki, ezért az autósoknak érdemes fokozottan odafigyelniük a közlekedésre.

Forrás: Weather on Maps

Mivel a napokban nagyon stabil légrétegződés, gyenge szél várható, különösen az Északi-középhegység völgyeiben, valamint a hegyközi medencékben a légszennyezettség is egyre nőni fog majd, miközben a fatüzelésből származó porral és korommal dúsulhatnak fel az alsóbb légrétegek.

Forrás: Weather on Maps

Mindeközben a mediterrán térségekben a meleg tengerfelszín és a lehűlt légkör kombinációja tartós instabilitást tart fenn, ami sekély légörvények, kisebb ciklonok sorozatos kialakulását eredményezi. A dél-európai területeken így mozgalmas és változékony idő lesz. Ez akár hetekig így maradhat, csak az anticiklon pozíciójának kisebb elmozdulásai hozhatnak némi változást.