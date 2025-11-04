Koren Balázs: a Yettel ProSuli robotikaverseny a Robotex előszobája is lehet a legjobbaknak

November 30-ig lehet jelentkezni a Yettel ProSuli 2026-os országos robotikaversenyre. A megmérettetést már hagyományosan megelőzi egy nyílt pályázat, amelyben az iskoláknak lehetőségük nyílik arra, hogy ingyenesen jussanak LEGO robotkészlethez.

„A kiírás azokat célozza meg, akik még nem szárnyalnak a robotika versenyeken, nincs sok-sok éves tapasztalatuk” – mondta az InfoRádióban Koren Balázs, a Yettel ProSuli szakmai vezetője. Hozzátette, a 2025-ös verseny azt mutatta, hogy ilyen kevéssé tapasztalt csapatok is jelentkeznek és dinamikusan növekszik az érdeklődés, ugyanis amíg az első évben még csak 10-20 fős volt a rendezvény, addig legutóbb, amikor már nem csak ProSuli iskolákból lehetett nevezni, már közel 100 csapat vett részt.

Online oktatóanyaggal is segítik a kezdőket. A pályázat kiírását követően az iskolák LEGO robotkészletekre pályázhatnak, azzal a feltétellel, hogy a készlet nem egy szertárban fog félretéve porosodni, hanem a diákok arral indulnak majd a versenyen, februárban. A rendezvényt négy helyszínen tartják majd, a döntő pedig a Yettel Házban lesz, Törökbálinton.

Koren Balázs azt is elmondta, hogy idén már lesz kezdő és haladó liga is. A kezdők feladata a vonalkövetés lesz, a haladók pedig a robot-sumo révén mérhetik össze ügyességüket. A szakmai vezető hozzátette, a döntőről a Robotex magyarországi döntőjére lehet kvalifikálni, ahonnan pedig a nemzetközi mezőnybe lehet továbbjutni.

Leszögezte: aki a ProSuli robotikaversenyen jól szerepel, már biztosan indulhat, hiszen egy nevezéssel ott lehet a Robotex kihíváson is, onnan pedig a dél-koreai nemzetközi döntőbe lehet jutni – tette hozzá a Yettel Prosuli szakmai vezetője.