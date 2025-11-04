ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.12
usd:
338.02
bux:
108029.49
2025. november 4. kedd Károly
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Alstom metrószerelvény a 2-es metróvonal Pillangó utcai megállójánál 2017. január 11-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Érdemes résen lenni, ha 2-es metróval utazunk

Infostart / MTI

A BKK mindenki figyelmét felhívja, hogy november folyamán többször is rövidített útvonalon közlekedik az M2-es metró, hosszabb eljutással kell számolni.

A 2-es metró november 6-án és 7-én, valamint 20-án és 21-én este, továbbá a 8-9-i és 22-23-i hétvégéken rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között közlekedik pályakarbantartás miatt – közölte kedden a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között M2-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik, valamint Pest és Buda között a gyorsabb eljutás érdekében a 4-es, és a 6-os villamos sűrűbben jár.

Azt írják, hogy az 2-es metró vonalán pályakarbantartást végeznek a Kossuth Lajos tér és a Deák Ferenc tér között. Az M2-es pótlóbusz a Margit hídon át közlekedik és betér a Kossuth Lajos tér és a Batthyány tér felé is. A Kossuth Lajos térnél a Déli pályaudvar felé az Alkotmány utcában lehet felszállni, a Deák Ferenc tér felé pedig a Bajcsy-Zsilinszky úton. Utóbbi megálló a 70-es és a 78-as trolibuszokkal érhető el.

A Batthyány térnél a Déli pályaudvar irányába a Csalogány utcában, a Fő utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen lehet felszállni, ahol a vágányzár idején megáll a 11-es és a 39-es autóbusz is. A Deák Ferenc tér felé a Batthyány téren a templom előtt állnak meg a pótlóbuszok – áll a közleményben.

A BKK az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazást használatát ajánlja. Az applikáció ugyanis valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez.

Kezdőlap    Belföld    Érdemes résen lenni, ha 2-es metróval utazunk

budapest

bkk

menetrend

november

2-es metró

rövidített útvonal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a Trump-kormányzat kőkeményen betartatja a migrációs törvényeket

Szakértő: a Trump-kormányzat kőkeményen betartatja a migrációs törvényeket

Balogh Máté, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója az InfoRádióban elmondta, a Biden-adminisztráció utolsó éve alatt még 2 millió feletti számú bevándorló érkezett az Egyesült Államokba, a 2024 szeptembertől 2025 szeptemberig terjedő pénzügyi évben már csak 238 ezer, tehát 84 százalékos csökkenést sikerült elérnie a Trump-adminisztrációnak.
Orbán Viktor bejelentést tett a 14. havi nyugdíj részleteiről

Orbán Viktor bejelentést tett a 14. havi nyugdíj részleteiről

A miniszterelnök egy Facebook-videóban részleteket árult el terveiről a következő hónapokat illetően, szólt a nyugdíjakról, a rezsicsökkentésről, az ingatlanvásárlási kedvezményről és az árrésstopról is; két lehetőség van.
 

13. havi illetményt kaphatnak a bírósági dolgozók idén

Megvan, mely szervek vizsgálják a Tisza Párt adatszivárgási ügyét

Semjén Zsolt: valóban botrány, ami a Szőlő utcában történt

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Azt mondják, hatalmas hibát követett el Szergej Lavrov – Állítólag kiesett Putyin bizalmi köréből, fontos projekt omlott össze

Azt mondják, hatalmas hibát követett el Szergej Lavrov – Állítólag kiesett Putyin bizalmi köréből, fontos projekt omlott össze

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kiesett Vlagyimir Putyin bizalmi köréből, mert az orosz elnök és közeli szövetségesei úgy látják, miatta hiúsult meg a budapesti békecsúcs – írta meg „orosz bennfentesekre” hivatkozva a belarusz ellenzéki Nexta hírportál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas vállalást tett az olimpiai bajnok futó: nem semmi, mibe vág bele

Hatalmas vállalást tett az olimpiai bajnok futó: nem semmi, mibe vág bele

Eliud Kipchoge, a kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó bejelentette új projektjét, amelynek keretében két év alatt hét kontinensen hét maratont fog teljesíteni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Millions vote in New York and across US in first major electoral test of second Trump term

Millions vote in New York and across US in first major electoral test of second Trump term

New Yorkers weigh in a mayoral race that has garnered national attention, while Virginia and New Jersey choose new governors.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 4. 19:16
Menhely Alapítvány: már éjjel-nappal van krízisautó, és megnyitottak az időszakos férőhelyek
2025. november 4. 18:03
Koren Balázs: a Yettel ProSuli robotikaverseny a Robotex előszobája is lehet a legjobbaknak
×
×
×
×