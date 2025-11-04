ARÉNA - PODCASTOK
Életet mentett a szabadnapos rendőr

Infostart

A BRFK szabadnapos rendőre az ablakon át húzott ki egy férfit az égő házból.

Budapest XX. kerületében egy családi ház gyulladt ki 2025. november 2-án késő este - írja a Police.hu. Szász Attila alezredes, a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály kiemelt főnyomozója - szolgálaton kívül - észlelte a tüzet, és azonnal cselekedett. A segélyhívón segítséget kért, majd bemászott a házba és az ablakon át egy férfit hozott ki a lángok közül.

A tűzoltók egy 86 éves nőt is kivittek az épületből, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. A mentők a tűzből kihúzott 56 éves férfit súlyos, míg megmentőjét könnyű sérüléssel vitték kórházba.

