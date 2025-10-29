Horror a tánc után: mobillal világítva üldözte az erdőben áldozatát a veszprémi nő

Emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Veszprém Vármegyei Főügyészség azzal a 38 éves nővel szemben, aki 2024. július elején, közös italozásuk során több késszúrással sebesített meg egy férfit Veszprémben – közölte az ügyészség.

A vádirat szerint az elkövető három férfiismerősével Veszprém hajléktalanok által használt erdős részére ment, hogy az ott lakó barátjával és annak hajléktalantársával együtt igyanak, szórakozzanak.

Az elkövető és későbbi áldozata az ágakból készült kerítéssel határolt sátortáborban még táncolt is egymással, de ittasságuk miatt vitázni kezdtek,

a nő pedig olyan erővel ütötte szájon az ülő helyzetben lévő ismerősét, hogy az leesett a székéről.

A sértett felállt, kiment a tábor elé, miközben a vádlott tovább szidalmazta. Társuk hiába csitította, a nő a visszatérése után is lökdöste férfit, aki újból csak a bejárat elé ment. A vádlott követte, és tovább lökdöste, ruháját tépte a férfinak, aki próbált védekezni. Dulakodásuk során azonban nő egy fának esett és beütötte az orrát, ami még indulatosabbá tette. A táborban magához vett egy műanyag nyelű seprűt, visszament a sértetthez, és

olyan erővel ütötte fejen, hogy a seprűnyél eltörött. A nő ezt követően még egy másik seprű fából készült nyelét is eltörte a férfin

A sértett ekkor úgy döntött, hogy elmegy. A nő azonban egy 15 centis pengéjű késsel utánament, és többször megszúrta. A férfi az erdőbe menekült és elrejtőzött. A vádlott azonban még ekkor sem hagyta, az éjszakai sötétben a telefonjával világítva kereste, miközben kiabálva megöléssel fenyegette.

A sérült férfi a hajnali órákig rejtőzködött, majd az erdőn keresztül Veszprém felé indult, ám a vérvesztesége miatt a városba érve összeesett. Mentők szállították kórházba, ahol az életveszélyes sérülése miatt megműtötték.

Az ügyészség abörtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt a Veszprémi Törvényszéknek, azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.