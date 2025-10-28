Meglepő eredményeket mutat az új gimnáziumi ranglista

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziuma vezeti a HVG idei gimnáziumi rangsorát, dobogós lett az Eötvös József Gimnázium és az I. kerületi Toldy Ferenc Gimnázium. Az első tízben immár két vidéki intézmény is van, a százas listára pedig egy tucat új gimnázium került fel.

Balla István, a HVG újságírója az InfoRádióban elmondta, már 13. alkalommal állították össze a listát. A rangsorolásnál hét szempontot vesznek figyelembe:

a négy fő érettségi tárgy, azaz a matematika, a magyar, a történelem és az idegen nyelvi érettségik átlagai

két kompetenciamérés, a szövegértés és a matematika mutatói

az adott iskolából felvételiző tanulók felvételi pontszámai.

Az újságíró leszögezte: természetesen számos egyéb szempontból is lehet jó egy iskola, például egy jó speciális tagozat vagy a nagy pedagógiai hozzáadott érték miatt, azonban ezekhez nincsenek elérhető adatok, így a lap az említett hét mutató adatai alapján állítja össze a listát már 13 éve.

Balla István elmondta, az első 10-15 helyen rendszerint ugyanazok a gimnáziumok osztoznak, legfeljebb ezen belül történik változás. Az újságíró hozzátette, mindig hangsúlyozzák, hogy csupán apró eltérések döntenek általában a rangsorról, sokkal fontosabb viszont a trendek megfigyelése, hogy egy adott intézmény éppen előrébb tör-e, vagy hátrébb csúszik. Kiemelte, hogy két vidéki iskola is az első 10-ben végzett, így lett az ötödik a veszprémi Lovassy László Gimnázium és kilencedik a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium.

A ranglistákat tartalmazó kiadvány kedden már megjelent az újságosoknál, de Balla István hangsúlyozta, hogy nem csak ez a rangsor található benne, hanem például az egyházi, alapítványi és magániskolák toplistája, valamint az egyetemi fenntartásúaké is. Külön listát szentel a lap olyan tematikáknak is, mint például a különböző érettségi tárgyak eredményei szerinti rangsor, de például iskolaigazgatók, pályaválasztási tanácsadók, szakemberek adnak tanácsokat, információkat a felvételire készülő gyerekeknek, szülőknek.