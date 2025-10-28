ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.11
usd:
332.83
bux:
106293.74
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Meglepő eredményeket mutat az új gimnáziumi ranglista

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A HVG idei rangsorát az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziuma vezeti, de két vidéki középiskola is bekerült a legjobb tíz közé.

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziuma vezeti a HVG idei gimnáziumi rangsorát, dobogós lett az Eötvös József Gimnázium és az I. kerületi Toldy Ferenc Gimnázium. Az első tízben immár két vidéki intézmény is van, a százas listára pedig egy tucat új gimnázium került fel.

Balla István, a HVG újságírója az InfoRádióban elmondta, már 13. alkalommal állították össze a listát. A rangsorolásnál hét szempontot vesznek figyelembe:

  • a négy fő érettségi tárgy, azaz a matematika, a magyar, a történelem és az idegen nyelvi érettségik átlagai
  • két kompetenciamérés, a szövegértés és a matematika mutatói
  • az adott iskolából felvételiző tanulók felvételi pontszámai.

Az újságíró leszögezte: természetesen számos egyéb szempontból is lehet jó egy iskola, például egy jó speciális tagozat vagy a nagy pedagógiai hozzáadott érték miatt, azonban ezekhez nincsenek elérhető adatok, így a lap az említett hét mutató adatai alapján állítja össze a listát már 13 éve.

Balla István elmondta, az első 10-15 helyen rendszerint ugyanazok a gimnáziumok osztoznak, legfeljebb ezen belül történik változás. Az újságíró hozzátette, mindig hangsúlyozzák, hogy csupán apró eltérések döntenek általában a rangsorról, sokkal fontosabb viszont a trendek megfigyelése, hogy egy adott intézmény éppen előrébb tör-e, vagy hátrébb csúszik. Kiemelte, hogy két vidéki iskola is az első 10-ben végzett, így lett az ötödik a veszprémi Lovassy László Gimnázium és kilencedik a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium.

A ranglistákat tartalmazó kiadvány kedden már megjelent az újságosoknál, de Balla István hangsúlyozta, hogy nem csak ez a rangsor található benne, hanem például az egyházi, alapítványi és magániskolák toplistája, valamint az egyetemi fenntartásúaké is. Külön listát szentel a lap olyan tematikáknak is, mint például a különböző érettségi tárgyak eredményei szerinti rangsor, de például iskolaigazgatók, pályaválasztási tanácsadók, szakemberek adnak tanácsokat, információkat a felvételire készülő gyerekeknek, szülőknek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Meglepő eredményeket mutat az új gimnáziumi ranglista

gimnázium

felvételi

ranglista

középiskolai rangsor

hvg

továbbtanulás

balla istván

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Deák András: nem rengetik meg az orosz költségvetést Donald Trump új szankciói

Deák András: nem rengetik meg az orosz költségvetést Donald Trump új szankciói

Érdemben akkor lehetne nagyobb kellemetlenséget okozni az oroszoknak, ha valamelyik szereplő, termelő plusz olajvolumeneket hozna a piacra, de nem látszanak erre utaló jelek – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa. Arról is beszélt, hogy az uniós büntetőintézkedések közül a földgáz importjának a felfüggesztése lehet a legfájóbb Oroszországnak.
 

Itt az orosz állásfoglalás a budapesti békecsúcsról

Orbán Viktor: ez az orosz-európai konfliktus akár egy háború előszele is lehet

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról. Nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

Orbán Viktor is reagált a kenyai repülőszerencsétlenségre

VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bemutatták a fegyvert, amely egy csapásra véget vethet a drónok aranykorának

Bemutatták a fegyvert, amely egy csapásra véget vethet a drónok aranykorának

Nagy energiájú lézerfegyvert fejleszt a Rheinmetall és az MBDA a német haderőnek, a demonstrációs példánnyal való teszteket sikeresen végrehajtották -  tudósított a Defense News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Berobbant a játékforradalom Magyarországon: ezek most a slágerek, sok felnőtt van oda értük

Berobbant a játékforradalom Magyarországon: ezek most a slágerek, sok felnőtt van oda értük

A REGIO JÁTÉK legfrissebb, közel 3000 fős felmérése szerint a felnőttek körében látványosan erősödik a játék iránti érdeklődés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa hits Jamaica with violent winds as authorities warn of 'catastrophic' flooding

Hurricane Melissa hits Jamaica with violent winds as authorities warn of 'catastrophic' flooding

The US National Hurricane Centre says the category five storm is "extremely dangerous and life-threatening" as it hits the island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 28. 19:12
Olyan történt júliusban a magyar légtérben, ami még korábban soha
2025. október 28. 18:11
Üzentek a lakosságnak a rendőrök, kiemelt figyelmet kérnek
×
×
×
×