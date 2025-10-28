Döntöttek a Bajza utcai megálló átnevezésének ügyében

Nem támogatta a fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság, hogy a Bajza utcai metrómegállót „Bajza utca – Navalnij emlékműre” nevezzék át – derül ki a Közlekedés nevű Facebook-oldalról, amit a hvg.hu vett észre.

A névváltoztatásról Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt fővárosi frakciójának a tagja nyújtott be javaslatot néhány hete.

A bejegyzésben olvasható indoklás szerint az átnevezés több tízmillió forintba került volna, és megnehezítette volna a tájékozódást. A javaslatra egyébként Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője is nemmel szavazott.

(Címlapképünkön: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezetőnek az orosz nagykövetség közelében, a kisföldalatti Bajza utcai megállóján spontán létrehozott emlékhelyénél 2025. szeptember 30-án.)