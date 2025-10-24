ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.12
usd:
336.04
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Rengeteg vármegyére adtak ki figyelmeztetéseket – térkép

Infostart / MTI

Változékony, szeles lesz a hosszú hétvége, többször is lehet eső, zápor. A hőmérséklet kissé visszaesik, és a csúcshőmérséklet jellemzően 13-18 Celsius-fok körül alakul – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken délelőtt nyugat felől fokozatosan csökken a frontális felhőzet, a csapadékzóna már egyre inkább csak az északkeleti tájakon okozhat egyre gyengébb csapadékot. A front mögött sokfelé kisüt a nap, de délután főként az ország délnyugati, déli felére ismét masszívabb felhőzet érkezhet, arrafelé helyenként eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt. A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, olykor viharos lökések kísérik, estére azonban arrafelé is veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.

Citromsárga figyelmeztetések széllökés miatt (HungaroMet)
Citromsárga figyelmeztetések széllökés miatt (HungaroMet)
Citromsárga figyelmeztetések eső miatt (HungaroMet)
Citromsárga figyelmeztetések eső miatt (HungaroMet)
Citromsárga figyelmeztetések zivatar miatt (HungaroMet)
Citromsárga figyelmeztetések zivatar miatt (HungaroMet)

Szombat hajnalra délnyugaton köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Napközben nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős idő várható sok napsütéssel, de helyenként zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggel 0 és plusz 7, délután 13-18 fok várható.

Vasárnap hajnalra a szélcsendes részeken pára, köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Általában többórás napsütés várható, miközben délnyugat felől fokozatosan erősen megnövekszik a felhőzet. A nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A délies szél délutántól északnyugatira fordul, este már erős lökések is lehetnek. Hajnalban 0 és plusz 7, délután 13-18 fok várható.

Kezdőlap    Életmód    Rengeteg vármegyére adtak ki figyelmeztetéseket – térkép

időjárás

előrejelzés

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett
Nem volt reális lehetőség arra, hogy Magyarország a szovjet érdekszférából kiugorjon. Elsősorban azért nem, mert a szovjetek ragaszkodtak ehhez, másodsorban pedig a Nyugat, elsősorban az Egyesült Államok számára nem volt olyan fontos a térség vagy Magyarország hovatartozása, hogy ezért komolyan megmozduljon – vélte Romsics Ignác történész, akadémikus az InfoRádió Aréna című műsorában 1956-ra emlékezve.
 

Rendbontás nélkül zajlottak az október 23-i tömegrendezvények – percről percre

Magyar Péter a Hősök terén: "egy nép ki merte mondani, elég volt"

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

Itt visszanézheti Orbán Viktor október 23-i beszédét

Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók

Karácsony Gergely: csak az együvé tartozása ad egy nemzetnek bátorságot, és csak egy bátor nemzet lehet szabad

Szakértő az aranyszínű sárgaságról: 2006 óta ketyegett a bomba, most már egyes szőlőfajták is veszélyben vannak

Szakértő az aranyszínű sárgaságról: 2006 óta ketyegett a bomba, most már egyes szőlőfajták is veszélyben vannak

Már nem lehet kijelenteni azt sem, hogy az eddigi utolsó kivétel, a bükki borvidék mentes lenne a betegségtől, amely országszerte jelen van – mondta az InfoRádióban Németh Csaba. A MATE Szőlészeti és Borászati Intézetének kutatási munkatársa szerint elkerülhetetlen, hogy a termőterület csökkenjen, de ez nem jelenti azt, hogy a borászatoknak aggódniuk kellene a 2026-os vagy a 2027-es évjárat miatt.
VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Emelkedtek a tőzsdék, ugrott az olajár csütörtökön

Emelkedtek a tőzsdék, ugrott az olajár csütörtökön

Csökkenéssel zárták a szerdai kereskedést az irányadó amerikai indexek, a befektetők a vállalati gyorsjelentések mellett a kereskedelmi háborús híreket emésztgetik. A Tesla zárás után közzétett gyorsjelentése nem talált kedvező fogadtatásra, az olaj pedig az újabb amerikai szankciós csomag hírére nagyot ugrott. A magyar tőzsde ma és holnap zárva tart, legközelebb csak hétfőn lesz kereskedés, az európai és az amerikai piacokon viszont a megszokott rendben zajlik a kereskedés, a fontosabb piacokon sehol sem lesz szünnap. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is sok szobanövényt tartasz otthon? Megszólalt a szakértő, így maradhatnak életben ősszel, télen is

Te is sok szobanövényt tartasz otthon? Megszólalt a szakértő, így maradhatnak életben ősszel, télen is

Az őszi időszak nemcsak a kültéri növények gondozásában fontos, hanem a szobanövények ápolásában is kulcsfontosságú változtatásokat igényel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
NBA stars and mafia among dozens arrested in illegal gambling crackdown

NBA stars and mafia among dozens arrested in illegal gambling crackdown

It follows a sweeping FBI investigation into illegal sports betting and rigged, mafia-linked poker games.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 23. 13:30
Ilyen hullámokban érkezik az áztató eső – friss előrejelzés
2025. október 23. 11:39
Rendesen megöntözi az ország egyik régióját az érkező front – videó
×
×
×
×