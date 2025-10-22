Országos felszólítás: "adj vért" szombaton

A kezdeményezés célja, hogy a négynapos hosszú hétvége alatt is biztosított legyen a folyamatos vérellátás, különös tekintettel a rövid lejáratú vérkészítményekre.

Megjegyezték, hogy az ünnepi időszakokban, így a hosszú hétvégéken és az iskolai szünetek alatt rendszerint csökken a véradók száma, miközben a kórházakban a vérkészítmények iránti igény nem. Különösen igaz ez a trombocita-készítményekre, amelyek csak öt napig tárolhatók, és egy négynapos hétvége után már nem állna rendelkezésre tartalék.

A RedSaturday akció célja, hogy legalább 1000 véradó csatlakozzon a kezdeményezéshez, biztosítva ezzel a folyamatos betegellátást - hangsúlyozták.

Az eseményen dupla kalóriapótlási utalvány, ajándék és nyereményjáték várja a véradókat, a Magyar Labdarúgó-szövetség felajánlásából pedig a magyar válogatott egy dedikált meze talál gazdára.

További információk a kampányról a www.ovsz.hu/red oldalon érhetők el, míg a véradási helyszínek és időpontok a www.ovsz.hu/idopontfoglalas weboldalon találhatók - áll a közleményben.