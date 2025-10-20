Fóton csapott le a hongkongi álbróker

Egy ismeretlen férfi külföldi telefonszámról hívta fel 2024 augusztusában a 44 éves későbbi sértettet, és elhitette vele, hogy egy hongkongi brókercég nevében jár el. A beszélgetésbe később több csaló is csatlakozott, és magas hozamú befektetést ígértek neki.

Ennek alátámasztásául cikkeket küldtek e-mailen, amelyek arról szóltak, hogy meg fog emelkedni egy részvény árfolyama.

A csapat végül sikerrel járt, és rábeszélték a férfit, hogy fektessen be. Majdnem egy év alatt hétszer, összesen 21 millió forint értékben utalt dollárt és eurót. A sértett hiába maradt ezután is folyamatosan kapcsolatban velük, szembesült vele, hogy sem a megígért hozam, sem pedig a befektetett összeg nem térült meg: rájött, hogy átverték.

A police.hu is figyelmeztet: soha ne bízzon ismeretlenek telefonhívásaiban vagy üzeneteiben!

Legyen elővigyázatos, ha magas hozamú befektetést ígérnek! Próbáljon utánajárni – akár az interneten, akár szakember segítségével –, hogy valódi céggel köt-e üzletet!

A rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. Az ilyen típusú bűncselekmények megelőzéséről a www.kiberpajzs.hu oldalon talál további hasznos információkat.