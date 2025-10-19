Elhunyt Kovács Qkor László

A fiatal fotós jellegzetes öltözködési stílusáról és szerethető, pozitív személyiségéről volt közismert a győri belvárosban. A Győr Plusz információi szerint Qkor László a hiphop zene iránti rajongását öltözékében és stílusában is kifejezte.

Kovács Qkor László az Urbex-világ (az elhagyatott helyek felfedezése és megörökítése) lelkes alakja volt, szenvedélyesen mutatta be a nagyközönségnek azokat a helyszíneket, amelyekre mások nem jutnak el.

A fotós hosszú ideje küzdött betegségével, amelyről a kórházból mégis reményteljes posztokkal jelentkezett be.

Barátai a győri hiphop-élet hősének tekintették.