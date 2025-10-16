ARÉNA - PODCASTOK
A nyugdíjasok élelmiszer-utalványa, különböző címletek.
fotó: Infostart

Sok nyugdíjas már elköltötte az élelmiszer-utalványát

Infostart / MTI

A nyugdíjasok megkapták a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán.

Zsigó Róbert azt írta, hogy a több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszer-utalványból már közel 25 milliárd forintnyit levásároltak.

"Örülünk, hogy már ilyen sokan éltek a kormány által nyújtott lehetőséggel!" - fogalmazott az államtitkár.

Határidőre kézbesítette a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Magyar Posta

A magyar kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett határidőre, október 15-re kézbesítette a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a több mint 2,3 millió jogosult részére - közölte a posta csütörtökön.

Mint írták, a postások naponta átlagosan több mint 75 ezer küldeményt kézbesítettek, de többször előfordult, hogy a napi mennyiség meghaladta a 120 ezer darabot.

Az át nem vett küldeményeket a Magyar Posta tíz munkanapig őrzi az értesítőn megjelölt letéti postán, ezt követően pedig visszaküldi a Magyar Államkincstárnak.

A visszaküldött nyugdíjas élelmiszer-utalvány újbóli kiküldését legkésőbb november 14-ig a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától kérhetik az érintettek - jelezték.

A Magyar Posta a közleményben felhívta figyelmet arra, hogy ha a nyugdíjas élelmiszer-utalvány a jogosult által történő átvételt követően megsérül (például a boríték felbontása során elszakad), akkor a sérült utalványokat a Magyar Államkincstár honlapján elérhető "Kérelem sérült vagy hiányos nyugdíjas élelmiszer-utalvány vizsgálata iránt" elnevezésű nyomtatvánnyal tudják megküldeni a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központja részére.

Ha a sérült élelmiszer-utalvány biztonsági elemei ellenőrizhetők, akkor a Magyar Államkincstár a visszaküldött utalványok értékével azonos összegben csereutalványt küld postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő címre - közölték.

Kiemelték, hogy a pótlólagosan kiküldött küldemények kézbesítése tovább folytatódik: az ilyen küldemények esetében is érvényes, hogy a kézbesítést egy alkalommal kísérli meg a Magyar Posta, és amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, a kijelölt letéti postán a kézbesítést követő 10 munkanapon belül a címzett vagy meghatalmazottja is átveheti a juttatást.

Bővebb információt kérhetnek az érintettek a kormányzati ügyfélvonalon (1818), a külföldről hívható kormányzati ügyfélvonalon (+36 (1) 550-1858), a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságán (1811) és a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság külföldről hívható számán (+36 (1) 327-3308).

A sérült utalványokkal kapcsolatos és további hasznos információk a Magyar Államkincstár honlapján érhetők el, a https://www.allamkincstar.gov.hu/nyugdij/aktualitasok/nyugdijas-elelmiszer-utalvany/gyakran-ismetelt-kerdesek-a-nyugdijas-elelmiszer-utalvanyrol-gyik/$rppid0x1472020x14_pageNumber/1 linken - áll a közleményben.

Orbán Viktor a Máérten: új Duna-híd épül, az ipari központok mellett mobil mikroerőművek létesülnek

Donald Trump kínos üzenetet küldött Oroszországnak

Egyetlen tényezőn múlhat Oroszország kitartása, Ukrajna támadásba lendülhet – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Néma segélykérés mentett meg egy nőt Balatonbogláron, amikor a pincérnek jelezte, hogy veszélyben van.

Hamas handed over two bodies overnight - Israel identifies them as sergeant-major Muhammad al-Atarash, 39, and Inbar Hayman, 27.

