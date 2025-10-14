Felháborította a főpolgármestert a Tabánra vonatkozó terv

A Tabán tulajdonjogát is érintené a budavári polgármester még egyeztetés alatt álló javaslatcsomagja, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádiónak nyilatkozva értékelt.

Karácsony Gergely elmondta: az I. kerület fideszes polgármestere egy olyan javaslattal él, hogy Budapesten minden közterület a fővárostól kerüljön át a kerületekhez, az ehhez szükséges pénzzel együtt.

"Tehát nem csak egyszerűen arról van szó, hogy a főváros rovására feladatokat vállaljanak a kerületek, hanem hogy módosítsák azokat a jogszabályokat, amelyek a kerületek és a főváros közötti pénzügyi helyzetet szabályozzák, tehát feladatot és pénzt is vennének el a várostól, ami szerintem egy egészen elképesztő javaslat, mindenképpen szakmaiatlan, hiszen a Budapest régi problémája az, hogy túlságosan széttagolt."

A főpolgármester hozzátette: nem nagyon ismer olyan nagyvárost, ahol a kerületeknek egyébként ilyen sok kompetenciája lenne, és ebben a helyzetben, amikor a kormány éppen megpróbál minden pénzt elvenni a várostól, még a fideszes kerületek is fölsorakoznak ehhez.

Karácsony Gergely "ezt egy nagyon visszataszító javasatnak tartja".

Az I. kerület polgármestere nem érti Karácsony Gergely felháborodását. Böröcz László az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta, hogy a még csak formálódó javaslatról több kerületi polgármesterrel is konstruktív egyeztetést folytatott.

Mint mondta: ebben a javaslatban az van benne, hogy a parkok, közterületek, közutak, tulajdonjoga átkerülne a kerületekhez, és a nagy bekötőutak, nagy forgalmú utak, amelyek a főváros számára kiemelten fontosak, azok pedig maradnának a fővárosnál.

"Ez egy logikus elosztás lenne egyébként a jelenlegi rendszer helyett, amely a 90-es években alakult ki. Harminc év alatt rengeteg minden változott, a rendszerről kiderült, hogy nem jó, nagyon bürokratikus, nagyon hosszadalmas a fővárossal egy-egy egyeztetési folyamat, ez nem szolgálja sem a kerületek, sem a Budapesten élő emberek érdekét. Ezen lehetne pozitív irányba változtatni, ez egy abszolút szakmai elgondolás, és nyilván erről lehet vitatkozni" - emelte ki Böröcz László.

A hangvételét sem értem a főpolgármester úr posztjának - mondta az I. kerület polgármestere. Szerinte a polgármesterek többsége nem azon az állásponton van, hogy átvegyen egy parkot, amit majd aztán nyilván beépít, erről szó sincsen, nem ez a valóság.

Böröcz László azt is hangsúlyozta, hogy ez az átfogó javaslatcsomag egyelőre szakmai egyeztetés alatt van, sok múlik azon, hogy a kerületi polgármestereknek erről mi lesz a véleménye, de szerinte a jelenlegi helyzet hosszabb távon nem fenntartható.