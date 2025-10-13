ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő
A gödöllõi Grassalkovich-kastély 2025. október 13-án. Ezen a napon Orbán Viktor miniszterelnök és Csányi Sándor, az OTP Bank és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért (MATE) Alapítvány kuratóriumi elnöke aláírta a gödöllõi Grassalkovich-kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttmûködési megállapodást a gödöllõi kastély dísztermében. A kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllõi Grassalkovich-kastély átfogó felújítására, amelynek során 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Orbán Viktor Gödöllőn: a magyar műemlékvédelem történetében is új fejezet nyílik most

Infostart

Állami és magánpénzből mintegy 40 milliárd forintnyi euróból megújul a gödöllői Grassalkovich-kastély. A bejelentéshez az állam mellett az OTP Bank járul hozzá 50-50 millió euróval, a projektet pedig Lázár János viszi építési miniszterként.

Közös tájékoztatót tartott Gödöllőn Orbán Viktor miniszterelnök és Csányi Sándor, az OTP elnöke, amelyen bejelentették: az állam a vállalkozóval közösen építi újjá a gödöllői királyi kastélyt, amely a MATE gödöllői egyetem tulajdona 2021 óta, és az egyetem polgárság használja.

Az OTP része 20 milliárd forint, ebből épül új közösségi, szellemi, tudományos központ, a kormány pedig hasonló összeggel járul hozzá a kastély újjáépítéséhez, a 10 ezer egyetemi polgár jövőjéhez.

A bejelentés alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, köszönet illeti azok munkáját, akik eddig gondoskodtak a Grassalkovich-kastély fennmaradásáról, működéséről, a tőkeinjekció viszont "új korszakot" jelent, a 40 milliárd forint viszont azért elegendő, mert eddig heroikusan üzemeltették a kastélyt bő 100 alkalmazottal.

"Gyakran irigykedve tekintünk vissza a XIX. századra, bár akkor is jártak nehéz idők, mindig akadtak olyanok, akik a nemzet javára adományoztak" - mondta.

Felidézte, a XX. században ez a "képesség" elveszett, amikor pedig állami kézben voltak a hasonló épületek, orosz katonákat telepítettek oda, hogy "használják egészséggel".

"De ma vannak nagy magyar cégek, amelyek képesek a vagyonukat a nemzeti ügyek szolgálatába állítani" - tette hozzá.

Ezután "végigszaladt" az elmúlt években felújított épületek listáján:

  • Budavári Palotanegyed
  • Citadella
  • Visegrád (eddig 638 milliárd forint)
  • győri bazilika
  • egri bazilika és érseki palota
  • gödöllői premontrei apátság
  • tihanyi bencés apátság
  • esztergomi bazilika
  • veszprémi főszékesegyház
  • budapesti Kálvin téri református templom
  • kolozsvári Szent Mihály-templom
  • szabadkai zsinagóga
  • Zeneakadémia
  • Operaház
  • egyéb vidéki kastélyépületek, népi kulturális programok.

Kiemelte a Lázár János keze alatt futó kastélytörvény működésének sikerességét, 48 vár, kastély és kúriai épület újult meg ennek folyamán.

Ígérte, lesz egy olyan pillanat, amikor Gödöllő kastélyát úgy láthatjuk majd, mint Sissi királyné láthatta 1867-ben.

Szerinte a magyarság akkor lehet méltó a történelmére, ha őrzi is azt, méltatlanul elfeledett épületeket látni "nyugtalanító érzés", ezért a műemléképületek felújítása egy "nép ösztönnek" tesz eleget.

A kastélyfelújítások negatív tapasztalatai mentén megjegyezte, nem elég a falakat helyreállítani, "a folytatásról is gondoskodni kell", a várak és a kastélyok az elmúlt időszakban termeltek is 2,5 milliárd forintot, bő kétmillió látogató "hozta össze" ezt.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen a gödöllõi Grassalkovich-kastély 2025. október 13-án. Ezen a napon Orbán Viktor miniszterelnök és Csányi Sándor, az OTP Bank és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Alapítványának kuratóriumi elnöke aláírta a kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttmûködési megállapodást a gödöllõi kastély dísztermében. A kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a kastély átfogó felújítására, amelynek során 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg.
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen a gödöllõi Grassalkovich-kastély 2025. október 13-án. Ezen a napon Orbán Viktor miniszterelnök és Csányi Sándor, az OTP Bank és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Alapítványának kuratóriumi elnöke aláírta a kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttmûködési megállapodást a gödöllõi kastély dísztermében. A kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a kastély átfogó felújítására, amelynek során 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg.

"Vannak szorítóbb napi kiadások is, de ha jól csináljuk, ez a pénz nem kidobott, hanem üzletileg is helyénvaló befektetés" - tette hozzá.

Kiemelte, az élettudományi egyetemek között a MATE a világon benn van a legjobb 150 között a világon.

"A dolgok szerencsésen esnek egybe, mert az egyetem fenntartói alapítványát is Csányi Sándor vezeti" - világított rá.

Szerinte a magyar műemlékvédelem történetében is új fejezet nyílik most.

A kastély egyes szárnyai korábban már megújultak, de "az ambíciónk nagyobb", el kell foglalni "azt a helyet, amely bennünket megillet".

A felújítás útja 9 évig tart, és "mintaprogramnak" tekinthető, hasonló állami és magánpénzből zajló beruházások is várhatók a jövőben Orbán Viktor bejelentése szerint.

