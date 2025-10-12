ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 12. vasárnap Miksa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
máv. munkagép
Nyitókép: illusztráció, chatgpt

Nyugtat a MÁV, nem az ő munkagépük égett

Infostart

A Nyíregyházánál éjszaka kigyulladt munkagép nem a MÁV-csoport, hanem külső vállalkozó járműve volt. Első a műszaki mentés és a forgalom helyreállítása, utána következhet a felelősség kérdése - írja a MÁV a közleményében.

A felsővezeték mintegy 600 méteren sérült meg a tűz következtében. A helyreállítása várhatóan vasárnap kora délutánig tart, addig szünetel a vonatközlekedés a Nyíregyháza-Nyírtelek szakaszon, ezért pótlóbuszos utazásra és hosszabb eljutási időre kell számítani az erre közlekedő vonatok esetében.

Nem nevezték meg a céget, de a szaklapok szerint Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd vágányszabályzó géplánca gyulladt ki - ezt már a 24.hu írta.

A személyvonatok helyett Nyíregyháza és Nyírtelek, a Tokaj InterCityk helyett pedig Nyíregyháza és Görögszállás vasútállomások között szállítják pótlóbuszok az utasainkat.

A megye más vonalain nincs fennakadás

A Nyíregyháza–Záhony és Nyíregyháza–Debrecen vonalszakaszokon zavartalan a közlekedés, mindkét vágány használható - írta a szon.hu.

Fotónk illusztráció, AI-jal készült.

Kezdőlap    Belföld    Nyugtat a MÁV, nem az ő munkagépük égett

máv

tűz

munkagép

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lékai Máté a válogatottól való búcsúról: szívem szerint még játszanék, de intő jeleket éreztem

Lékai Máté a válogatottól való búcsúról: szívem szerint még játszanék, de intő jeleket éreztem
A 37 éves irányító már az előző szezon végén komoly mentális fáradtságot érzett, de akkor és nyáron sem szeretett volna elhamarkodott döntést hozni. Szeptember elején viszont belátta, eljött az ideje, hogy elköszönjön a nemzeti csapattól. Az FTC kézilabdázója számtalan nagy élményt, a többi között a londoni olimpián elért negyedik helyet és az Izland elleni győztes negyeddöntőt emelte ki a válogatottnál eltöltött időszakából.
Óriási átrendeződés kezdődött el a hazai használtautó-piacon

Óriási átrendeződés kezdődött el a hazai használtautó-piacon

A Használtautó.hu üzletágvezetője az InfoRádióban arról beszélt, hogy mostanra kezdik meghódítani a használt gépkocsik piacát az első hullámból származó elektromos és hibrid autók, a folyamatot pedig tovább erősíti az alternatív meghajtású járművek árának racionalizálódása is.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyedi kézifegyverekkel harcoltak a magyar katonák: alig ismerik őket, mégis megvívtak egy világháborút

Egyedi kézifegyverekkel harcoltak a magyar katonák: alig ismerik őket, mégis megvívtak egy világháborút

Az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia katonáinak felszerelése meglehetősen egyszerű volt: egyenruha, sisak, heveder, egy szál puska, néha pár kézigránát. A két világégés között a kézifegyverek komoly fejlődésen mentek keresztül, a Királyi Honvédség arzenáljában is megjelentek új eszközök: páncéltörő fegyverek, könnyen hordozható géppuskák, vagy a legendás Király géppisztoly. Hiába járunk hazai terepen, a legtöbb ember még mindig előbb ismer fel egy orosz, német, vagy amerikai világháborús fegyvert, mint egy magyart. Nézzük, mivel vonultak hadba dédapáink.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengetegen vásárolnak ezekben a &quot;szegényboltokban&quot;: sokat tudnak spórolni

Rengetegen vásárolnak ezekben a &quot;szegényboltokban&quot;: sokat tudnak spórolni

Angyalföldön három szociális bolt működik, ahol alapélelmiszert lehet vásárolni beszerzési áron, tagsági rendszerben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dozens of aid trucks enter Gaza as Hamas pushes for release of high-profile prisoners

Dozens of aid trucks enter Gaza as Hamas pushes for release of high-profile prisoners

Hamas is said to have informed mediators that if Israel agrees to release even two of the seven names, it will release the hostages today.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 12. 10:28
Születésnapján hunyt el a magyarországi román politikus
2025. október 12. 09:52
Már több mint százezer daru gyűlt össze a Hortobágyon
×
×
×
×