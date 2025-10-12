Nyugtat a MÁV, nem az ő munkagépük égett

A felsővezeték mintegy 600 méteren sérült meg a tűz következtében. A helyreállítása várhatóan vasárnap kora délutánig tart, addig szünetel a vonatközlekedés a Nyíregyháza-Nyírtelek szakaszon, ezért pótlóbuszos utazásra és hosszabb eljutási időre kell számítani az erre közlekedő vonatok esetében.

Nem nevezték meg a céget, de a szaklapok szerint Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd vágányszabályzó géplánca gyulladt ki - ezt már a 24.hu írta.

A személyvonatok helyett Nyíregyháza és Nyírtelek, a Tokaj InterCityk helyett pedig Nyíregyháza és Görögszállás vasútállomások között szállítják pótlóbuszok az utasainkat.

A megye más vonalain nincs fennakadás

A Nyíregyháza–Záhony és Nyíregyháza–Debrecen vonalszakaszokon zavartalan a közlekedés, mindkét vágány használható - írta a szon.hu.

Fotónk illusztráció, AI-jal készült.