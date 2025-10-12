350 milliós adómentességet kapott a budapesti foci BL-döntő

A magyar kormány adókedvezménnyel támogatja azokat a szervezeteket, amelyek részt vesznek a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os budapesti döntőjének szervezésében – írja a csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent határozat alapján a Telex.

A kormányhatározat szerint

azok a cégek kaphatnak maximum 347 millió forintos adókedvezményt, amelyek a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megbízásából látnak el feladatokat a BL-döntő előkészítésében.

A Magyar Közlönyből az is kiderül, hogy az érintett cégek alkalmazottjainak a buszsávok használatát is engedélyezik az arra kijelölt járművekkel az esemény előtti egy hétben.

A határozat értelmében 2026. május 22. és június 1. között a BL-döntő emblémájával felmatricázott járművek közlekedhetnek a buszsávokban is. A járművek kijelölésében a Magyar Labdarúgó Szövetség is részt vesz.

A 2025–2026-os BL-szezon döntőjét május 30-án rendezik a Puskás Arénában. A magyar főváros először adhat otthont a klubfutball legrangosabb mérkőzésének. Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, a megszokottól eltérően nem 21 órakor, hanem 18 órakor kezdődik a jövő évi BL-döntő. Az UEFA indoklása szerint a korábbi időpont mellett sok érv szólt: így a családok és a gyermekek számára egyszerűbb a helyszínen vagy a tévék előtt követni a mérkőzést, a közönség könnyebben hazajut a stadionból a tömegközlekedési eszközökkel, emellett a szurkolók korábban elkezdhetnek ünnepelni a lefújást követően. Az UEFA reményei szerint a módosításnak köszönhetően még nagyobb lehet a BL-döntő nézettsége.