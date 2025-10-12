ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 12. vasárnap Miksa
A Puskás Aréna 2024. május 22-én. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága ezen a napon meghozott döntése szerint Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os döntőjét.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

350 milliós adómentességet kapott a budapesti foci BL-döntő

Infostart

Az érintett cégek alkalmazottjainak a fővárosi buszsávok használatát is engedélyezik az arra kijelölt járművekkel az esemény előtti egy hétben.

A magyar kormány adókedvezménnyel támogatja azokat a szervezeteket, amelyek részt vesznek a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os budapesti döntőjének szervezésében – írja a csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent határozat alapján a Telex.

A kormányhatározat szerint

azok a cégek kaphatnak maximum 347 millió forintos adókedvezményt, amelyek a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megbízásából látnak el feladatokat a BL-döntő előkészítésében.

A Magyar Közlönyből az is kiderül, hogy az érintett cégek alkalmazottjainak a buszsávok használatát is engedélyezik az arra kijelölt járművekkel az esemény előtti egy hétben.

A határozat értelmében 2026. május 22. és június 1. között a BL-döntő emblémájával felmatricázott járművek közlekedhetnek a buszsávokban is. A járművek kijelölésében a Magyar Labdarúgó Szövetség is részt vesz.

A 2025–2026-os BL-szezon döntőjét május 30-án rendezik a Puskás Arénában. A magyar főváros először adhat otthont a klubfutball legrangosabb mérkőzésének. Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, a megszokottól eltérően nem 21 órakor, hanem 18 órakor kezdődik a jövő évi BL-döntő. Az UEFA indoklása szerint a korábbi időpont mellett sok érv szólt: így a családok és a gyermekek számára egyszerűbb a helyszínen vagy a tévék előtt követni a mérkőzést, a közönség könnyebben hazajut a stadionból a tömegközlekedési eszközökkel, emellett a szurkolók korábban elkezdhetnek ünnepelni a lefújást követően. Az UEFA reményei szerint a módosításnak köszönhetően még nagyobb lehet a BL-döntő nézettsége.

Aid groups scale up relief in Gaza as Starmer prepares to join Trump at Egypt ceasefire summit

Aid groups scale up relief in Gaza as Starmer prepares to join Trump at Egypt ceasefire summit

The prime minister will join 20 other leaders in Sharm El-Sheikh on Monday where the Gaza ceasefire plan will be signed, Downing Street says.

