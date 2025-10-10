ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.03
usd:
337.88
bux:
0
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
KRESZváltozás

A puttonyos rendőrautó és társaik

Infostart

A ROADPOL Road Safety nemzetközi konferenciát a héten rendezték Budapesten, a közúti balesetek számának csökkentését célzó európai akciósorozat keretében. A nemzetközi szakmai eseményhez kapcsolódva a rendőrség a Teve utcai Rendőrpalota parkolójában kiállítást rendezett a magyar rendőrség szolgálati járműveinek történetéből.

A Hagyományőrző Rendőrszázad által összeállított tárlaton a rendőri gépjárműpark ikonikus darabjai sorakoztak fel, felidézve a korábbi évtizedek szolgálati autóit - írja a vezess.hu.

A kiállított járművek között megtalálható volt többek között

Zsiguli, „kocka-Lada”, Skoda Favorit, puttonyos Opel, Ford Focus, valamint egy veterán Moszkvics 407-es is.

Külön érdekességként emelték ki a nyolcvanas években szinte kizárólagosan használt Ladákat. Ezek tetőn lévő kék fényének jellegzetes megoldása volt, hogy az égőt és a tükröt egy Wartburg ablaktörlőmotor hajtotta, ami zajos működést eredményezett.

A ROADPOL Road Safety az Európai Közúti Rendőrségi Hálózat által koordinált, összehangolt közúti ellenőrzési sorozat. Célja a balesetek számának csökkentése, a biztonságos közlekedés fontosságára való figyelemfelhívás, valamint a szabálytalanságok (például gyorshajtás, ittas vezetés, biztonsági öv és mobilhasználat) intenzív ellenőrzése. A hálózat végső célja, hogy Európában senki ne haljon meg közúti balesetben.

Kezdőlap    Belföld    A puttonyos rendőrautó és társaik

rendőrség

jármű

roadpol

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ilyen még nem volt: tizenhárom magyar hely a friss Michelin-listán – mutatjuk

Ilyen még nem volt: tizenhárom magyar hely a friss Michelin-listán – mutatjuk

Megvannak az első hazai Michelin-kulcsos szállodai minősítések. A hotelek legértékesebb elismerésének – a szállodaipar Michelin-csillagának – számító kulcsokat 13 kiválóság viselheti. Közülük ketten mindjárt két kulcsot érdemeltek ki, míg 29 hotel a Michelin által ajánlott helyszínek nívós listájára került fel. A Michelin Guide magyarországi hotelkalauza így már összesen 42, kivételes élményt kínáló hazai szállodára hívja fel a figyelmet. Ez az eredmény régiós szinten is kiemelkedő, egyúttal magasszintű elismerése a hazai szállodaszektor fejlődésének.
VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Ha Oroszország sikeresen lerombolja Ukrajna áramellátó rendszerét, Kijevnek muszáj lesz azonnal letennie a fegyvert, hiszen nem fognak tudni tovább harcolni – mondta el Igor Korotcsenkó orosz katonai elemző az MK.ru-nak. Az Egyesült Államok jelentősen le van maradva a hiperszonikus fegyverek és a hiperszonikus rakéták elleni védelmi rendszerek fejlesztésében, Kína és Oroszország ezen a téren lényegesen jobban áll - figyelmeztet az Atlantic Council tanulmánya, melyet az Axios szemlézett. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 10.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 10.)

A Pénzcentrum 2025. október 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel approves Trump’s plan for Gaza ceasefire and hostage release

Israel approves Trump’s plan for Gaza ceasefire and hostage release

President Trump says the remaining hostages believed to still be alive should be released on Monday or Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 07:49
A szegedi okosboltban nem volt ember, de őrt hívtak a lopások miatt
2025. október 10. 07:13
Orbán Balázs: ezért lett "kitéve a szűre" annak idején a Tisza Párt jelenlegi szakértőjének
×
×
×
×