A puttonyos rendőrautó és társaik

A Hagyományőrző Rendőrszázad által összeállított tárlaton a rendőri gépjárműpark ikonikus darabjai sorakoztak fel, felidézve a korábbi évtizedek szolgálati autóit - írja a vezess.hu.

A kiállított járművek között megtalálható volt többek között

Zsiguli, „kocka-Lada”, Skoda Favorit, puttonyos Opel, Ford Focus, valamint egy veterán Moszkvics 407-es is.

Külön érdekességként emelték ki a nyolcvanas években szinte kizárólagosan használt Ladákat. Ezek tetőn lévő kék fényének jellegzetes megoldása volt, hogy az égőt és a tükröt egy Wartburg ablaktörlőmotor hajtotta, ami zajos működést eredményezett.

