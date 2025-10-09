ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.13
usd:
337.3
bux:
101718.24
2025. október 9. csütörtök Dénes
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tata, 2020. október 3. A tatai vár az Öreg-tó partján. MTVA Fotó: Molnár-Bernáth László
Nyitókép: MTVA/Molnár-Bernáth László

Idén rendhagyó módon eresztik le a tatai Öreg-tó vizét télire

Infostart

A tó másodpercenként ezer literrel lesz karcsúbb, ez napi két centiméter csökkenést jelent.

Október elején ismét megmozdult a víz Tatán: a vecserei zsilipnél Kálmán Zsolt vízkormányos és Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője elindította az Öreg-tó őszi vízeresztését. A munkafolyamatot az előírt üzemrend alapján végzik, legalábbis egyelőre – számolt be róla a kemma.hu.

Molnár András a megyei lapnak elmondta, a tó üzemrendje egy sok szereplő által megalkotott kompromisszum eredménye, nem önhatalmúlag változtatják a vízszintjét, hanem az érintettek, tehát az önkormányzat, a vízi sportolók, a város, a halászok, a természetvédők, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park bevonásával megfogalmazott rend szerint.

A szabályozás közel 15 éve működik, és csak nagyon ritkán, különleges esetekben térnek el ettől – az idei év is ilyen.

„A megszokott üzemrendtől most valamelyest el kell térnünk, mivel Tatán rendezik meg a Ramsari Városok 2025. évi nemzetközi szakmai találkozóját. Hogy minél több madárfajt tudjunk idecsalogatni a konferencia idejére, a télen megszokottnál kissé magasabban tartjuk majd a vízszintet” – magyarázta a szakmérnökségi vezető.

Az üzemrendtől való eltéréshez minden érintett szervezet hozzájárulását be kell szerezni. A módosítás átmeneti, és a Vadlúd Sokadalom idejéig marad érvényben. A halászatot így végre lehet hajtani a rendezvény előtt, és a vízimadaraknak is lesz lehetőségük rátalálni a vízi élőhelyre. Mindezt szigorúan úgy, hogy az ne veszélyeztesse a természetvédelmi szempontokat.

Molnár András elmondta,eddig 400 liter/másodperces sebességgel folyt le 5 zsilipen keresztül az Által-érbe az Öreg-tó vize, és most, hogy megindult a lényegi leeresztés, a sebesség már 1000 liter/másodperc, ami 2 centiméter csökkenést eredményez naponta.

Kezdőlap    Belföld    Idén rendhagyó módon eresztik le a tatai Öreg-tó vizét télire

tata

öreg-tó

vízgazdálkodás

zsilip

komárom-esztergom vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Izraeli béketárgyalások: az első lépés biztató, de két tűzszünet kútba esett már – figyelmeztet a szakértő

Izraeli béketárgyalások: az első lépés biztató, de két tűzszünet kútba esett már – figyelmeztet a szakértő
Az Izrael és a Hamász által aláírt tűzszüneti megállapodás nem egy végleges egyezség, az amerikai elnök 20 pontos béketervének része, számos lényeges kérdés még nem tisztázott, így a tárgyalások folytatódnak – mondta az InfoRádióban Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Azt is kiemelte: a korábbi hasonló tűzszünetek után újraindultak a harcok.
„Föld fölötti lebegés van” – Krasznahorkai László Nobel-díjáról a szerkesztője

„Föld fölötti lebegés van” – Krasznahorkai László Nobel-díjáról a szerkesztője

Krasznahorkai László már nagyon régóta érzékeli azokat a válságfolyamatokat, amelyek az egész világot zsigerileg meghatározzák – mondta az InfoRádióban Szegő János, az idei irodalmi Nobel-díjas író köteteinek állandó szerkesztője, a Magvető Kiadó munkatársa.
 

Tarr Béla: a Krasznahorkai-Nobel az összes eddigi kitüntetés megérdemelt koronája

"Eljön az idő, amikor a mesterséges intelligencia megírja a következő Krasznahorkai-regényt"

Az apokalipszis magyar mestere - Krasznahorkai László Nobel-díja

Orbán Viktor, Karácsony Gergely és az egész ország Krasznahorkai László Nobel-díját ünnepli

Halottaktól Churchillig, Afrikától Bob Dylanen át Krasznahorkai Lászlóig - Az irodalmi Nobel cirkalmas története

VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az Európai Bizottság egyetlen húzással lefelezné az áramárakat, de megvan az EU kerékkötője

Az Európai Bizottság egyetlen húzással lefelezné az áramárakat, de megvan az EU kerékkötője

Az Európai Unió drasztikus beavatkozást sürget az európai áramárak letörésére, mert az államszövetségben ma kétszer annyiba kerül az elektromos energia, mint az Egyesült Államokban. Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke, az EU versenyképességi tanácsadója az árak gázpiacról való leválasztását és az energiatermelők extraprofitjának visszacsapolását javasolja, hogy megőrizhető legyen Európa ipari versenyképessége. Berlin ezzel szemben óvatos: a német kormány csak az új erőművekre alkalmazná az uniós bevételplafont, hogy ne veszélyeztesse a beruházási bizalmat. A vita tétje az, hogy a kontinens képes lesz-e tartósan mérsékelni a villamosenergia árát, miközben stabil befektetési környezetet tart fenn.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Küszöbön a rezsikatasztrófa: ezt a magyarok pénztárcája is durván megérezheti

Küszöbön a rezsikatasztrófa: ezt a magyarok pénztárcája is durván megérezheti

Az Applia háztartási készülék lobbicsoport becslése szerint az EU-ban forgalmazott melegvíz-tárolók több mint 90 százaléka kerülhet veszélybe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli cabinet to vote on Gaza deal that would bring ceasefire and hostages' release 'within days'

Israeli cabinet to vote on Gaza deal that would bring ceasefire and hostages' release 'within days'

Israel's cabinet is meeting now and is expected to approve the first phase of a plan which it and Hamas signed earlier.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 9. 16:26
Nyilvánosságra hozták a Békemenet pontos útvonalát és időpontját
2025. október 9. 15:36
Néhány nap, és kezdődnek az őszi érettségik
×
×
×
×