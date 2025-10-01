ARÉNA
Nyitókép: MBH Bank

Új szövetség a kiberbűnözők ellen

Infostart

Együttműködési megállapodást kötött a digitális térben elkövetett, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, gyorsabb felderítése és hatékonyabb kezelése érdekében az MBH Bank és az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

A pénzintézet tájékoztatása szerint az elmúlt években jelentősen megnőtt az online csalások száma, a csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják megtéveszteni a felhasználókat, köztük a banki ügyfeleket.

Az MBH Bank és az ORFK elkötelezett amellett, hogy további közös lépéseket tegyenek a lakosság digitális pénzügyi biztonságának növeléséért.

Mint írták, az ügyfelek megtévesztésén alapuló csalások a pénzügyi szektor egyik legsúlyosabb kihívásává váltak. A csalók jellemzően nem a banki rendszerek technológiai sebezhetőségét használják ki, hanem az emberek bizalmára és figyelmetlenségére építenek.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint

idén a második negyedévben 7,89 milliárd forintot csaltak ki magyar számlatulajdonosoktól,

6,09 milliárd forintot átutalásokkal, 1,8 milliárdot pedig kártyás csalásokkal szereztek meg a bűnözők – közölték.

Emlékeztettek, hogy az MBH Bank és az ORFK már korábban is hatékonyan működött együtt, az október 1-jétől életbe lépő új megállapodás célja, hogy a hitelintézet biztonsági csapata és a rendőrség a lehető leggyorsabban és még összehangoltabban reagáljanak a csalásokra. Ennek érdekében az ORFK egységes és átlátható eljárásrendet fektet le, amely biztosítja az azonnali információcserét és a soron kívüli fellépést csalási kísérlet esetén, az MBH Bank pedig ügyeleti rendszert és dedikált kapcsolattartási csatornákat alakít ki, amelyekkel célzottan támogatja a bűncselekmények felderítését, megszakítását és megelőzését célzó rendőrségi intézkedéseket – ismertették.

A közlemény idézi Báthori Krisztiánt, az MBH Bank bankbiztonság ügyvezető igazgatóját, aki azt mondta, ügyfeleik biztonsága számukra elsődleges, különösen a digitális térben, ahol az elmúlt időszakban számottevően megnőtt a visszaélések száma. Az adathalász és egyéb csalási kísérletek hatékony elkerülésének alapja az ügyfelek tudatossága - emelte ki.

Szeniczey Gergő, az MBH Bank compliance és csalásmegelőzés ügyvezető igazgatója hozzátette: az ilyen veszélyek elleni eredményes fellépéshez a pénzügyi szektor szereplői és a hatóságok minden eddiginél összehangoltabb együttműködése is szükséges. Az ORFK-val kötött megállapodás jelentős lépést jelent azért, hogy az ügyfeleket még hatékonyabban védhessék meg a digitális tér veszélyeitől.

Töreki Sándor rendőr vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes azt hangsúlyozta, hogy a rendőrségen 2023 októberében létrehozott, 300 főből álló országos kibernyomozói hálózat szakemberei a Mátrix Projekt keretében folyamatosan az ilyen jellegű jogsértések visszaszorításán dolgoznak. Az eredményekről elmondta: call-centereket számoltak fel, strómanokat, irányítókat kapcsoltak ki a rendszerből, több mint 12 ezer embert gyanúsítottként hallgattak ki, ebből az idei évben közel négyezer embert, és jelenleg több mint 6600 ügyön dolgoznak a nyomozók.

Elmondta: 2023. augusztus 1-jét követően szorosan együttműködnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás elleni egységével a bankok által a gyanús tranzakciókról tett bejelentések feldolgozása kapcsán, melynek eredményeként közel hárommilliárd forint lefoglalásáról intézkedtek a rendőrség nyomozó hatóságai.

Az MBH Bank közleményében azt írta: a csalók egyre kifinomultabb módszerekkel,

  • valósnak tűnő weboldalakkal,
  • hamis e-mailekkel,
  • SMS-ekkel és
  • telefonhívásokkal próbálnak jogosulatlan hozzáférést szerezni az ügyfelek banki fiókjaihoz, amelyekben tranzakciókat hajthatnak végre.

Az MBH Bank célja, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel támogassa ügyfeleit a csalások megelőzésében. Az ORFK-val kialakított együttműködés mellett a hitelintézet továbbra is nagy hangsúlyt fektet az ügyfelek tájékoztatására, amelynek keretében bemutatja a leggyakoribb csalási módszereket, és gyakorlati tanácsokat ad azok felismeréséhez és elkerüléséhez.

Azt írták: a csalások gyors észlelése kulcsfontosságú a csalárd tranzakciók megakadályozásában, a károk enyhítésében, ezt segíti elő a bank értesítési rendszere, amely minden tranzakcióról, kártyahasználatról, netbanki belépésről vagy adatváltoztatásról azonnali díjmentes visszajelzést küld az ügyfelek számára. A hitelintézet mindezek mellett a csalási trendeket figyelve folyamatosan fejleszti biztonsági és csalásmegelőzési rendszereit, valamint részt vesz az MNB online pénzügyi visszaélések visszaszorítását célzó kezdeményezéseiben, és támogatja az MNB által a közelmúltban bejelentett, öt intézkedésből álló javaslatcsomagját a kibercsalásokkal szembeni fellépés érdekében.

Az ügyfelek hasznos tanácsokat a https://www.mbhbank.hu/bankbiztonsag és a kiberpajzs.hu oldalakon kaphatnak.

