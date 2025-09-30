ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd
Nyitókép: Unsplash

Nagy app-újítás a Yettelnél

Infostart / InfoRádió - Déri Ágota

Magyarországon elsőként a kis- és középvállalkozások is intézhetik a telefonhálózathoz kapcsolódó ügyeiket applikáción keresztül - jelentette be a Yettel.

A bankvilágban már megszokott az applikáción keresztüli bankolás, ami megkönnyíti az adminisztrációs, gyakran ismétlődő utalási feladatokat. Ugyanez a cél lebegett a Yettel szeme előtt, amikor a telekommunikációs vállalat kifejlesztette új alkalmazását a kkv-ügyfelei részére, hogy így intézhessék a leggyakoribb műveleteket, tranzakciókat, például az új előfizetések rendelését vagy a meglévő előfizetések lemondását, különböző készülékkeretek felhasználását – mondta el az InfoRádióban Fülöp Gábor, a Yettel üzleti értékseítési és marketing igazgatója.

A Yettel külön B2B applikációja a magyar piacon egyedülálló, elkülönül a lakossági felhasználású alkalmazástól, de lényegében a nagyközönség számára meglévő ügyintézési lehetőséget terjesztették ki ezáltal a kis- és közepes vállalkozások körére. Jelenleg azok a vállalkozások használhatják, amelyeknek legfeljebb 50 kártyára van előfizetésük. Az appot a döntéshozók, kapcsolattartók használhatják majd, azok, akinek erre megfelelő jogosultsága van a vállalkozáson belül.

Az érdekeltek ma reggel óta már elérhetik az új alkalmazásokat az Apple Store-ban és az Android Store-ban.

Az app bemutatásakor Igor Prerovsky vezérigazgató elmondta: a 3 éve Magyarországon bevezetett Yettel márkát a kkv-k mellett a többezer nagyvállalati ügyfelükhöz is szeretnék eljuttatni, mivel jelenleg az árbevétel egyharmadát adja ez a két szegmens.

A cég hálózatfejlesztésre az elmúlt 4 évben 100 milliárd forintot költöttek, így már országosan 99 százalék feletti – lakosságra vetített, kültéri – lefedettségű 4G és több mint ezer bázisállomáson elérhető a szupergyors 5G hálózata. Az adatforgalom 25 százaléka már az 5G hálózaton zajlik – jelezte. A vállalat 2028-ig további több tízmilliárd forintos fejlesztést tervez Magyarországon.

Az új termékek a hűségidő nélküli, kedvező feltételeket biztosító tarifacsaládot, valamint a Yettel Business mobilalkalmazást jelentik, amely a mobilról menedzselhető üzleti funkciókat tesz elérhetővé.

Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Akár február végéig is eltarthat a főidény, amikor délután négy órától másnap reggel kilenc óráig bármikor szervezhetnek vadászatokat. Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője az InfoRádióban részletesen elmondta, milyen vadászatok, hajtások léteznek, milyen előírásoknak kell megfelelni, és arra is kitért, hogy a korlátozások pontosan milyen helyzetekben érintik a kirándulókat.
