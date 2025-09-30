Nagy app-újítás a Yettelnél

A bankvilágban már megszokott az applikáción keresztüli bankolás, ami megkönnyíti az adminisztrációs, gyakran ismétlődő utalási feladatokat. Ugyanez a cél lebegett a Yettel szeme előtt, amikor a telekommunikációs vállalat kifejlesztette új alkalmazását a kkv-ügyfelei részére, hogy így intézhessék a leggyakoribb műveleteket, tranzakciókat, például az új előfizetések rendelését vagy a meglévő előfizetések lemondását, különböző készülékkeretek felhasználását – mondta el az InfoRádióban Fülöp Gábor, a Yettel üzleti értékseítési és marketing igazgatója.

A Yettel külön B2B applikációja a magyar piacon egyedülálló, elkülönül a lakossági felhasználású alkalmazástól, de lényegében a nagyközönség számára meglévő ügyintézési lehetőséget terjesztették ki ezáltal a kis- és közepes vállalkozások körére. Jelenleg azok a vállalkozások használhatják, amelyeknek legfeljebb 50 kártyára van előfizetésük. Az appot a döntéshozók, kapcsolattartók használhatják majd, azok, akinek erre megfelelő jogosultsága van a vállalkozáson belül.

Az érdekeltek ma reggel óta már elérhetik az új alkalmazásokat az Apple Store-ban és az Android Store-ban.

Az app bemutatásakor Igor Prerovsky vezérigazgató elmondta: a 3 éve Magyarországon bevezetett Yettel márkát a kkv-k mellett a többezer nagyvállalati ügyfelükhöz is szeretnék eljuttatni, mivel jelenleg az árbevétel egyharmadát adja ez a két szegmens.

A cég hálózatfejlesztésre az elmúlt 4 évben 100 milliárd forintot költöttek, így már országosan 99 százalék feletti – lakosságra vetített, kültéri – lefedettségű 4G és több mint ezer bázisállomáson elérhető a szupergyors 5G hálózata. Az adatforgalom 25 százaléka már az 5G hálózaton zajlik – jelezte. A vállalat 2028-ig további több tízmilliárd forintos fejlesztést tervez Magyarországon.

Az új termékek a hűségidő nélküli, kedvező feltételeket biztosító tarifacsaládot, valamint a Yettel Business mobilalkalmazást jelentik, amely a mobilról menedzselhető üzleti funkciókat tesz elérhetővé.