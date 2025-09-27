ARÉNA
2025. szeptember 27. szombat
Nyitókép: Pexels

Bajban vagyunk az egészségügyi információkkal

Infostart

A többség már sokfelől keres egészségügyi információkat, de az emberek csaknem fele nem kérdez meg szakembert róluk, nem ellenőrzi a hitelességüket – derült ki egy friss felmérésből.

A magyar felnőttek többsége magabiztosnak érzi magát, ha egészségről szóló információkat hall, de az írásos dokumentumok kitöltése és értelmezése továbbra is sokaknak okoz nehézséget – derül ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) reprezentatív felméréséből.

Az egyesület megbízásából a Szinapszis Kft. által készített reprezentatív kutatás megállapította, hogy tízből nyolcan úgy érzik, hiteles információik vannak saját egészségi állapotukról, mindössze kétharmaduk gondolja úgy, hogy rendelkezik a problémák kezeléséhez szükséges tudással – írja a közleményük.

A magyarok 69 százaléka több forrásból szerez információt az egészségéről. De

mindössze 47 százalék szokta rendszeresen megkérdezni egészségügyi szakembertől, hogy az általa talált egészségügyi információk megbízhatóak-e.

Tízből pedig csak hatan értenek egyet azzal, hogy ha új egészségügyi információt találnak, akkor utánanéznek, hogy valóban hiteles-e.

Szalóki Katalin, az AIPM igazgatója szerint a kutatás is jól mutatja, hogy az egészségügyi tájékozottság bizonyos területeken erősödött az elmúlt években, azonban még mindig sok a bizonytalanság az információk értelmezésében és alkalmazásában. Ráadásul egyre több csatornán juthatunk információhoz az egészségünkről, ami még fontosabbá teszi az egészségértés fejlesztését.

Az AIPM ezért hirdette meg ismét az Egészségértés díjat, amely a leginnovatívabb, az egészségértést támogató kezdeményezéseket díjazza. A tavalyi díjazottak között volt többek között a Magyar Rákkutatás és Molekuláris Patológia Alapítvány átfogó, online ismeretterjesztő programja, amelynek része a Rákkutatók Podcast, a Rákkutatók Vlog és a RÁKelTÉRÍTŐ Podcast. Illetve az Örökké Haza kezdeményezés is, a projekt célja a kórházban hagyott és örökbefogadásra váró újszülöttek támogatása.

Az egyesület szerint az „egészségértés” kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy a társadalom tudatosabban viszonyuljon a saját egészségéhez. Minél szélesebb körben elérhetőek és érthetőek az egészségügyi információk, annál hatékonyabban lehet tenni a megelőzésért és a kezelések sikerességéért.

