ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.75
usd:
335.39
bux:
98521.84
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
UK, Essex, beekeeper inspecting his hives in his garden
Nyitókép: Gary Yeowell/Getty Images

Nagy veszélyben a hazai méhészetek

Infostart

Az ázsiai lódarázs főleg a méhcsaládokra vadászik, és hatalmas károkat okozhat a méhészetekben. A faj nagy kolóniáinak fehérjeszükségletét elsősorban a méhek és más beporzó rovarok elfogyasztásával fedezi. Egy ázsiai lódarázs naponta akár ötven méhet is képes elpusztítani. A helyzet annyira súlyos, hogy már országos megfigyelőhálózatot is létrehoztak.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) kutatócsoportja kiemelkedő nemzetközi eredményt ért el az európai és az invazív ázsiai lódarázs morfológiai és viselkedési összevetésével kapcsolatban. A MATE kutatóinak eredményeiről a Frontiers in Ecology and Evolution című szakmai lap is beszámolt – közölte honlapján az egyetem.

Az ázsiai lódarázs és az európai lódarázs két szociális, generalista (sokféle környezetben, sokféle táplálékon megélő faj) ragadozó darázsfaj, amelyek eredeti élőhelyükhöz képest nagymértékben elterjedtek, ökológiai aggályokat felvetve ezzel az újonnan benépesített régiókban. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kutatóinak tanulmánya a két faj összehasonlító elemzését mutatja be digitális mikroszkópia és mikro-CT képalkotás segítségével, morfológiai paraméterek alapján.

A MATE szakemberei a fajokat Magyarországon gyűjtötték be és vizsgálták meg. A közlemény szerint a tizenhat szempontot felsorakoztató vizsgálat során többek között a fajok testméretét és színezetét is összevetették, mindezeket a repüléssel kapcsolatos morfológiai különbségek minél pontosabb felmérése érdekében. A színelemzések eredményei szerint az ázsiai lódarázs színezete szignifikánsan sötétebb volt az európai lódarázshoz képest. A morfológiai mérések megerősítették, hogy az ázsiai lódarázs viszonylag hosszabb lábakkal és testtömegéhez viszonyítva nagyobb szárnyfelülettel rendelkezik, mint európai társa. Az ázsiai lódarázs a legtöbb repüléssel kapcsolatos tulajdonságban – sebesség, manőverezés, egyensúlyozó képesség, lebegés és teherbírás – felülmúlta európai rokonát.

Ezek az eredmények bebizonyították, hogy az ázsiai lódarázs jobb repülési teljesítménye állhat az európai lódarázs felett gyakorolt dominanciája hátterében. A kutatók tájékoztatása szerint további megfigyelésekre lesz szükség annak megállapítására, hogy az ázsiai lódarázs valóban hatással van-e az őshonos európai lódarázs populációjára, ugyanakkor az bizonyítottan kiderült, hogy

az invazív ázsiai lódarázs valós fenyegetettséget jelenthet az őshonos fajok számára, függetlenül a rokon európai lódarázs folyamatos jelenlététől.

2023 nyarán Magyarországon is észlelték az ázsiai lódarázst, amely az emberre csak fájdalmas csípése miatt veszélyes, inkább a háziméhekre, a beporzás alapjaira jelent súlyos fenyegetést – írja a sonline.hu.

A faj nagy kolóniáinak fehérjeszükségletét elsősorban méhek és más beporzó rovarok elfogyasztásával fedezi. Egy ázsiai lódarázs naponta akár ötven méhet is képes elpusztítani, egy elszaporodott populáció pedig óriási károkat okozhat a méhészeteknek. A méhek ugyanis félelmükben nem mernek kirepülni, így megszűnik a táplálékgyűjtés és a telelő előkészítése.

Kolics Balázs, a MATE egyetemi főmunkatársa a portálnak azt mondta, az ázsiai lódarazsak jelenléte a méhcsaládok legyengülését vagy akár összeomlását is okozhatja. Ez pedig nemcsak a méhészetekre, hanem a környező gyümölcsösökre, szőlőkre is kihatással van, hiszen ott sem készülnek fel megfelelően a hideg időszakra.

Már olyan jelentős a veszély, hogy az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) több mint 2000 méhészet bevonásával országos megfigyelőhálózatot hozott létre. A cél, hogy időben észrevegyék, ha valahol megjelenik a veszélyes jövevény.

Így lehet felismerni és védekezni

A hatékony védelemhez elengedhetetlen a faj pontos beazonosítása. A nálunk őshonos európai lódarázshoz képest az ázsiai lódarázs kisebb, testhossza 17–32 mm között van, míg a hazai lódarázs királynője 30–35 mm-es is lehet. Az ázsiai faj színe sötétbarna vagy fekete, szárnyai sötétebbek, potroha fekete alapon élénk sárga-narancs csíkokkal díszített. Jellemző rá a sárga láb: a darázs hátulsó lábvége élénksárga-narancssárga. Ezzel szemben az európai lódarázs világosabb sárgás-barna.

Az OMME azt tanácsolja a méhészeknek, hogy folyamatosan ellenőrizzék a csapdákat, gyanús jelenség esetén pedig keressék az illetékes szaktanácsadót vagy tegyenek bejelentést az OMME központi elérhetőségein.

Kezdőlap    Belföld    Nagy veszélyben a hazai méhészetek

ellenőrzés

kutatás

veszély

méhészet

lódarázs

magyar agrár- és élettudományi egyetem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Öngyilkos akciók: kínai szakértők segíthetik az orosz dróngyártást

Öngyilkos akciók: kínai szakértők segíthetik az orosz dróngyártást
Többször jártak kínai drónszakértők egy szankcionált orosz hadiipari cégnél és segítették úgynevezett öngyilkos drónok fejlesztését. A Reuters úgy értesült, hogy a kínai komponensek és technológia már most is jelentős szerepet játszik az orosz légidrón-készletekben.
 

Ukrán csapás: Oroszország a hiány miatt leállítja az üzemanyagok exportját év végéig

Drónriasztás miatt megint le kellett zárni a repteret Dániában

Orosz vadászgépek miatt küldték fel a magyar Gripeneket Dániában

VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szenvednek az európai teherautó-gyártók Trump újabb vámja miatt

Szenvednek az európai teherautó-gyártók Trump újabb vámja miatt

Az amerikai kormány 25%-os vámot vet ki az importált nehézgépjárművekre, ami jelentősen érinti az európai teherautó-gyártókat. A bejelentés hatására a Daimler Truck és a Volkswagen leányvállalata, a Traton részvényei estek, míg a Volvo papírjai emelkedtek - tudósított a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fű alatt brutális vámokat bocsátott ki Donald Trump több gyógyszerre is: ez itthon is gondot okozhat

Fű alatt brutális vámokat bocsátott ki Donald Trump több gyógyszerre is: ez itthon is gondot okozhat

Az Egyesült Államok a globális gyógyszerértékesítések közel felét adja, így a vámok bevezetése komoly hatással lehet a nemzetközi gyógyszeriparra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former FBI director James Comey indicted on two charges

Former FBI director James Comey indicted on two charges

James Comey says he is innocent after being accused of lying to Congress in 2020 while testifying about leaks to the media.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 26. 09:48
Nagy Márton: már kétmillió nyugdíjas megkapta az élelmiszer-utalványt
2025. szeptember 26. 08:24
Nagy katonai vonulásokra kell számítani, még a vasúton is harckocsik mennek majd
×
×
×
×