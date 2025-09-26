Nagy veszélyben a hazai méhészetek

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) kutatócsoportja kiemelkedő nemzetközi eredményt ért el az európai és az invazív ázsiai lódarázs morfológiai és viselkedési összevetésével kapcsolatban. A MATE kutatóinak eredményeiről a Frontiers in Ecology and Evolution című szakmai lap is beszámolt – közölte honlapján az egyetem.

Az ázsiai lódarázs és az európai lódarázs két szociális, generalista (sokféle környezetben, sokféle táplálékon megélő faj) ragadozó darázsfaj, amelyek eredeti élőhelyükhöz képest nagymértékben elterjedtek, ökológiai aggályokat felvetve ezzel az újonnan benépesített régiókban. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kutatóinak tanulmánya a két faj összehasonlító elemzését mutatja be digitális mikroszkópia és mikro-CT képalkotás segítségével, morfológiai paraméterek alapján.

A MATE szakemberei a fajokat Magyarországon gyűjtötték be és vizsgálták meg. A közlemény szerint a tizenhat szempontot felsorakoztató vizsgálat során többek között a fajok testméretét és színezetét is összevetették, mindezeket a repüléssel kapcsolatos morfológiai különbségek minél pontosabb felmérése érdekében. A színelemzések eredményei szerint az ázsiai lódarázs színezete szignifikánsan sötétebb volt az európai lódarázshoz képest. A morfológiai mérések megerősítették, hogy az ázsiai lódarázs viszonylag hosszabb lábakkal és testtömegéhez viszonyítva nagyobb szárnyfelülettel rendelkezik, mint európai társa. Az ázsiai lódarázs a legtöbb repüléssel kapcsolatos tulajdonságban – sebesség, manőverezés, egyensúlyozó képesség, lebegés és teherbírás – felülmúlta európai rokonát.

Ezek az eredmények bebizonyították, hogy az ázsiai lódarázs jobb repülési teljesítménye állhat az európai lódarázs felett gyakorolt dominanciája hátterében. A kutatók tájékoztatása szerint további megfigyelésekre lesz szükség annak megállapítására, hogy az ázsiai lódarázs valóban hatással van-e az őshonos európai lódarázs populációjára, ugyanakkor az bizonyítottan kiderült, hogy

az invazív ázsiai lódarázs valós fenyegetettséget jelenthet az őshonos fajok számára, függetlenül a rokon európai lódarázs folyamatos jelenlététől.

2023 nyarán Magyarországon is észlelték az ázsiai lódarázst, amely az emberre csak fájdalmas csípése miatt veszélyes, inkább a háziméhekre, a beporzás alapjaira jelent súlyos fenyegetést – írja a sonline.hu.

A faj nagy kolóniáinak fehérjeszükségletét elsősorban méhek és más beporzó rovarok elfogyasztásával fedezi. Egy ázsiai lódarázs naponta akár ötven méhet is képes elpusztítani, egy elszaporodott populáció pedig óriási károkat okozhat a méhészeteknek. A méhek ugyanis félelmükben nem mernek kirepülni, így megszűnik a táplálékgyűjtés és a telelő előkészítése.

Kolics Balázs, a MATE egyetemi főmunkatársa a portálnak azt mondta, az ázsiai lódarazsak jelenléte a méhcsaládok legyengülését vagy akár összeomlását is okozhatja. Ez pedig nemcsak a méhészetekre, hanem a környező gyümölcsösökre, szőlőkre is kihatással van, hiszen ott sem készülnek fel megfelelően a hideg időszakra.

Már olyan jelentős a veszély, hogy az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) több mint 2000 méhészet bevonásával országos megfigyelőhálózatot hozott létre. A cél, hogy időben észrevegyék, ha valahol megjelenik a veszélyes jövevény.

Így lehet felismerni és védekezni

A hatékony védelemhez elengedhetetlen a faj pontos beazonosítása. A nálunk őshonos európai lódarázshoz képest az ázsiai lódarázs kisebb, testhossza 17–32 mm között van, míg a hazai lódarázs királynője 30–35 mm-es is lehet. Az ázsiai faj színe sötétbarna vagy fekete, szárnyai sötétebbek, potroha fekete alapon élénk sárga-narancs csíkokkal díszített. Jellemző rá a sárga láb: a darázs hátulsó lábvége élénksárga-narancssárga. Ezzel szemben az európai lódarázs világosabb sárgás-barna.

Az OMME azt tanácsolja a méhészeknek, hogy folyamatosan ellenőrizzék a csapdákat, gyanús jelenség esetén pedig keressék az illetékes szaktanácsadót vagy tegyenek bejelentést az OMME központi elérhetőségein.