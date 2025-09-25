Lázár János: álmaimban sem feltételeztem, hogy összefüggésbe hoznak a rendőrkapitány halálával

Megszólalt Lázár János építési és közlekedési miniszter, Hódmezővásárhely volt polgármestere, aki az atv.hu-nak beszélt a Szabó Zsolt vásárhelyi rendőrkapitány öngyilkossága körüli vitáról.

Lázár János azzal kezdte, hogy ismeretlenül is szíven ütötte a tragédia, apaként pedig ilyenkor az árván maradó gyerekek jutnak az eszébe először. Azt is mondta, hogy a politikai cirkusz csak tetézheti a család fájdalmát, de ez láthatóan nem zavarja azokat, akik csinálják – fogalmazott a miniszter, aki a legvadabb álmaiban sem feltételezte, hogy valakik összefüggésbe hozzák majd ezzel a tragédiával.

Lázár János: nem is ismertem a kapitányt

Lázár János azt mondta, nem érezhet felelősséget, hiszen az áldozatot nem is ismerte, és a döntésének a valódi okai számára éppúgy ismeretlenek, mint bárki más számára. Azok számára is, akik most veszik a bátorságot, hogy egy halott nevében tegyenek nyilatkozatokat, köztük első helyen egy olyan politikus, aki nem ismert erkölcsi gátat, ha mások magánéletéről volt szó – fogalmazott.

A miniszter szerint az természetes, hogy a rendőrség kiáll egy bajtársa mellett, ugyanakkor „azt azért ne várja el a rendőrség, hogy a politikusok, függetlenül attól, hogy melyik oldalon állnak, az újságírók, függetlenül attól, hogy kivel szimpatizálnak, vagy a polgárok, függetlenül attól, hogy kire szavaznak, hallgassanak, és adott esetben ne mondjanak véleményt, ne fogalmazzanak meg kritikát a rendőrség munkájáról” – tette hozzá Lázár János.

Lejárató cikk és Márki-Zay Péter vádjai

A rendőrkapitány öngyilkossága előtt a Promenad24.hu nevű hódmezővásárhelyi lapban jelent meg egy névtelen cikk, amely azt állította, hogy Szabó Zsolt elhanyagolja a város közbiztonságát, miközben romantikus kapcsolatot tart fent az önkormányzat egyik, a polgármester közelében dolgozó munkatársnőjével. Márki-Zay Péter ellenzéki politikus, Hódmezővásárhely polgármestere feltételezése szerint az „álhírterjesztő oldal” lejárató cikke állhat a tragédia hátterében. Az írta, hogy tudomása szerint a rendőrkapitány a cikk után felajánlotta lemondását, de a felettesei továbbra is bizalmukról biztosították.

Hosszú videóüzenetben szólalt meg a rendőrség

Az ügy meglepő fordulata volt, hogy a rendőrség a szűkszavú részvétnyilvánítás és közlemény után egy hosszú videóüzenetben is megszólalt. Keddi videóüzenetében Gál Kristóf, a rendőrség szóvivője azt mondta: bár folyamatban lévő ügyekben általában nem nyilatkoznak, és a magánéletet nem keverik össze a hivatással, most mégis kivételt tesznek, „mert egy kollégájukat érte nemtelen támadás, ő pedig már nem védheti meg magát”.

„Az elmúlt hetekben egy, szokásos módon névtelenül megjelent írásban kezdtek célozgatni arra, hogy a hódmezővásárhelyi rendőrség rosszul végzi a dolgát: a várost ellepi a bűn, és ennek egyik oka, hogy a rendőrkapitány nem a munkájára koncentrál, mert magánélete fontosabb, mint a közérdek. Mindezt védett, szabad véleményként tárták az olvasók elé, amiért aztán felelősséget sem kell vállalni” – mondta Gál Kristóf, majd hosszan sorolta az adatokat, hogy bizonyítsa: a rendőrkapitány jól végezte a munkáját, a város bűnüldözési adatai éppen javuló tendenciát mutattak.

Mint mondta, a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság a megyei jogú városok felderítési eredményességének rangsorában az elmúlt öt évben az első helyen végzett, egyszer második, egyszer pedig harmadik lett. Azt is elmondta, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények száma a tavalyi részadatokhoz képest 33 százalékkal csökkent, miközben a felderítési mutató 87 százalékra emelkedett. Gál úgy fogalmazott: „ettől függetlenül elfogadjuk az építő jellegű kritikát, ugyanakkor a kollégáinkat ért alaptalan vádaskodást, célozgatást, magánéletükben vájkálást visszautasítjuk.”

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!