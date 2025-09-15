ARÉNA
2025. szeptember 15. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Orvostechnikai Szövetség: az orvos alig mer már mindent felírni, mert szinte bűnözőnek nézi a rendszer

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A támogatott gyógyászati segédeszközök területén egy több évtizede rosszul működő rendszert kellene alaposan megújtani, raádásul ehhez jelentős állami ráfordítás is szükséges – mondta az InfoRádióban Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára.

Több szempontból is komoly problémák vannak a gyógyászati segédeszközök területén – vélekedett az InfoRádiónak adott interjúban Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára. Úgy látja, a legnagyobb gondot az jelenti, hogy a rendszerhez nagyon régen nem nyúlt hozzá érdemben a kormányzat. A cégek oldalán ez elsősorban az árazás, az emelkedő költségek miatt jelentkezik problémaként. „Az elmúlt húsz évben, mióta a szabályozás él, tulajdonképpen csendes ellátás-visszafogás, szinte lepusztulás jellemzi a rendszert, egyre nehezebb hozzájutni az eszközökhöz” – mondta a főtitkár.

Ebben szerepet játszik szerinte az is, hogy nagyon nehéz eljutni a szakorvoshoz, és egyes cégek szabálytalanul jártak el. Ez okozott bizalmatlanságot az állam részéről, ezért elég komoly ellenőrzések kezdődtek. „Rendészeti eszközök kezdtek túlsúlyba kerülni, és ez azt is jelenti például, hogy

ha el is jut a beteg az orvoshoz, kötszert, mozgássérült-ellátási eszközöket nem is nagyon mernek felírni.

Nem azért, mert szabálytalanul tennék, hanem olyan a hangulat, illetve olyan az ellenőrzési metodika manapság, hogy tulajdonképpen nagyon sokukat szinte bűnözőként kezelik” – vélekedett Rásky László.

Mint kiemelte, egyre több olyan eszköz van, amelynél akkora a térítési díj, hogy a beteg nem igazán tudja megfizetni.

„A technológiák folyamatosan fejlődnek; ahogy a műtéti technikáknál, a járóbeteg-ellátásban a segédeszközöknél is igaz, hogy megjelennek új eszközök, technológiák, amelyek értelemszerűen drágábbak. Az állam szempontjából mindig fontos kérdés, hogy ezeket ki fogja finanszírozni, és nyilván a gyógyászatisegédeszköz-támogatás rendszere úgy épül fel – némely kivétellel, például a közgyógyellátottak vagy a 18 éven aluliak ellátása esetén –, hogy ehhez a betegnek is hozzájárulást kell fizetni. Egyrészt a rugalmasságát kellene a rendszernek változtatni. Erre vannak egyébként nemzetközi tapasztalatok” – mondta, és példaként említette, hogy például az inkontinenciaellátás terén ezt be lehetne vezetni.

Úgynevezett keretösszegű támogatást javasolnak, amikor nem az eszközt támogatja az állam, hanem a beteg kap egy felhasználható keretet, és azon belül ő dönti el, hogy mire költ, milyen minőségű eszközökre. Az Orvostechnikai Szövetség főtitkára hozzátette, a betegek sokszor már elfogadják, hogy komoly ráfordítást igényel a segédeszközök beszerzése.

