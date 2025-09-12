ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek Mária
Nyitókép: Pixabay

Próbaidős fizetésátvállalásba kezd a kormány azoknál, akiknek nem fizet a munkáltató

Infostart / MTI

NGM: hétfőtől pilot program indul a ki nem fizetett bérek megelőlegezésére.

A kormány továbbra is a dolgozók pártján áll, így minden lehetséges eszközzel segíti a munkáltatók mulasztása miatt elmaradt munkabérek rendezését. Szeptember 15-től a kormány célzott, pilot jellegű programot indít Heves vármegyében, ami mintegy 200 bajba került munkavállaló megélhetését biztosíthatja a számukra járó munkabér kifizetésének megelőlegezésével - jelentette be pénteken a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A kormány számára a magyar munkavállalók védelme, megélhetésük biztosítása az első! A munkavégzés ellentételezéseként fizetendő munkabér pedig mindenkit megillet, még akkor is, ha a munkáltató jogsértő módon nem teljesíti alapvető kötelezettségét, vagy nem tud fizetni. Az elmúlt időszakban számos Heves vármegyei munkavállalót érintettek a bérfizetések késedelméből, elmaradásából fakadó nehézségek. Van olyan vállalkozás, amelyik nem áll fizetésképtelenségi eljárás alatt, így a bérgarancia alkalmazása csak hosszadalmas folyamat eredményeként jelenthetne megoldást a munkabérek kifizetésének problémájára - ismertette a minisztérium.

A kormány ezért új programot indít, amelybe azok az álláskeresők és munkavállalók vonhatók be, akiknek legalább 1 hónapja nem történt meg a munkabér kifizetése. Az adott munkáltató munkavállalóinak legalább 25 százaléka kell, hogy érintett legyen, de minimum 100 fő esetén igényelhető a támogatás akkor, ha legalább egy hónapot késik a munkabérek kifizetése. A program keretében legfeljebb 1 havi munkabér összegével megegyező támogatás igényelhető. A visszatérítendő támogatás összege a havi munkabér-elmaradás tekintetében a garantált bérminimum nettó összegéből kiindulva maximum 230 ezer forint lehet.

A támogatásról a programvégrehajtó OFA Nonprofit Kft. támogatói okiratot bocsát ki a munkavállaló vagy az álláskereső részére, és a visszatérítendő támogatást közvetlenül az egyén részére biztosítja. A támogatás nem érinti a munkavállaló munkabér-követelését, az továbbra is fennáll a munkáltató felé. A támogatást vissza kell fizetni legkésőbb a munkabér vagy a bérgaranciából történő kifizetés átutalását követő 30. napon, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő 1 éven belül - tájékoztatott a részletekről az NGM.

A programmal kapcsolatos részletes információk az OFA Nonprofit Kft. honlapján érhetők el 2025. szeptember 15. napjától.

Belföld    Próbaidős fizetésátvállalásba kezd a kormány azoknál, akiknek nem fizet a munkáltató

fizetés

ngm

átvállalás

