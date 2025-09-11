ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.51
usd:
333.61
bux:
102284.12
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Budapest, 2025. szeptember 11.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten fogadja Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminisztert 2025 szeptember 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedűs RĂłbert

Szijjártó Péter: ez így nem megy tovább!

Infostart / MTI

Kiváló a migrációs együttműködés Magyarország és Ausztria között, hazánk továbbra is védi az illegális bevándorlóktól a déli határait és ezzel Európa nyugati felét is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az osztrák kollégájával, Beate Meinl-Reisingerrel közös sajtóértekezletén kiemelte, hogy Magyarország külpolitikájának fontos szempontja a jó kapcsolatok fenntartása a szomszéd államokkal. Aláhúzta, hogy ennek megfelelően a magyar–osztrák viszony is jó, és a felek azért dolgoznak, hogy még jobb legyen.

Üdvözölte a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködést, és tudatta, hogy ma az osztrák vállalatok alkotják hazánkban a második legnagyobb beruházói közösséget, és ezen 2200 cég körülbelül 80 ezer embernek ad munkát, a kormány pedig az elmúlt tíz évben 34 osztrák beruházáshoz nyújtott több mint 60 millió eurónyi támogatást. Szijjártó Péter

közös célként határozta meg az EU megerősítését, hogy a közösség újra fontos globális politikai és gazdasági szereplő lehessen, miután az utóbbi években sokat veszített a súlyából.

Kulcskérdésnek minősítette, hogy az EU következő hétéves költségvetésének a kontinens érdekeit kell szolgálnia, nem másét, valamint szembehelyezkedett az Európai Bizottság elnökének azon felvetésével is, miszerint Európának harcolnia kell.

„Szerintünk Európának nem harcolnia, hanem fejlődnie kell. Mi egy békés, fejlődő Európát szeretnénk, és ahol jelentős változást szeretnénk elérni, (…) az az Európai Unió migrációs politikája” – fogalmazott. Rámutatott, hogy Közép-Európát az illegális bevándorlás rendkívül súlyosan érinti, és ezen a téren kiváló az együttműködés Magyarország és Ausztria között.

„Magyarország a déli határának védelmével védi Ausztriát és védi a kontinens nyugati felét is az illegális bevándorlóktól. Tíz éve építettünk kerítést a déli határunkon, tíz év alatt több százmilliárd forintot költöttünk a déli határ védelmére, és ennek a több százmilliárd forintos, magyar adófizetők pénzéből finanszírozott kiadásnak köszönhetően jóval több mint egymillió illegális migránst tudtunk kívül tartani Európán. Ezek az illegális migránsok mind Európában lennének, ha mi nem állítottuk volna meg őket” – vélekedett.

„Ezután a legdurvább és legarcátlanabb kettős mércének gondoljuk, hogy az Európai Bizottság elnöke túláradó dicsérettel illeti a lengyelországi kerítésépítést, mi, magyarok, meg naponta egymillió euró bírságot fizetünk a kerítésünk és az európai kontinens megvédése miatt” – folytatta.

A miniszter megjegyezte, hogy ez így nem megy tovább,

a brüsszeli testületnek fel kell számolnia ezt a „súlyosan hungarofób kettős mércét”,

ugyanúgy kell kezelnie Magyarországot, mint a kontinens keleti felén kerítést építő Lengyelországot, vagyis „ha nekik pénzügyi támogatás jár, akkor nekünk is”. „Mindezzel együtt én arról biztosítottam a miniszter asszonyt, hogy Magyarország továbbra is megvédi a saját déli határát, ezzel megvédi Ausztriát és a kontinens nyugati felét is, nem engedjük be az illegális bevándorlókat” – szögezte le.

„És egyetértettem miniszter asszonnyal abban, hogy a sikeres migrációs politikához az is kell, hogy az Európát körülvevő, biztonsági válságban szenvedő térségek stabilizálásához, biztonságának javításához az Európai Unió minél nagyobb mértékben hozzájáruljon” – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter újságírói kérdésekre válaszolva cáfolta, hogy Magyarországon az osztrák cégek külön adóztatásra kényszerülnének. „Vannak olyan ágazatok, amelyeknek nagyobb az adóterhük, mint más ágazatoknak, és ha ezekben az ágazatokban vannak osztrák vállalatok, akkor ugyanúgy ők is ezt a nagyobb adóterhet viselik, mint a többi vállalat ugyanebben az ágazatban más országból” – tudatta. A miniszter nagyrabecsülését fejezte ki az osztrák cégek iránt, és megerősítette, hogy ahogyan eddig, ezután is támogatni fogja a kormányzat a beruházásaikat.

Kezdőlap    Belföld    Szijjártó Péter: ez így nem megy tovább!

ausztria

szijjártó péter

beate meinl-reisinger

magyar-osztrák kapcsolatok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Paks II: a kormány szerint nincs jogi akadálya az építkezésnek az Európai Bíróság döntése után sem

Paks II: a kormány szerint nincs jogi akadálya az építkezésnek az Európai Bíróság döntése után sem

Egyes értékelések szerint fordulat következett be a Paks 2 atomerőmű-beruházás sorsa körül az Európai Unió Bíróságának csütörtöki ítéletével, amellyel megsemmisítette az unió korábbi jóváhagyását a beruházásra. A Kormányinfón Bóka János miniszter azt mondta, nincs veszélyben a beruházás jövője, megkezdődhet az építkezés, amit később Szijjártó Péter külügyminiszter is megerősített.
Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Repüléstilalmi övezetet hoztak létre a lengyel hatóságok a fehérorosz és az ukrán határ mentén – közölték Varsóban.
 

A lengyelországi dróntámadás miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Lettország lezárja a légteret az Oroszországi Föderáció és Fehéroroszország határán

Csehország helikopteres egységet küld Lengyelországba az orosz drónfenyegetés miatt

Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Donald Trump pár sorral intézte el a lengyelországi drón-incidenst

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt a Roszatom is a Paks II.-t érintő uniós bírósági döntésről

Megszólalt a Roszatom is a Paks II.-t érintő uniós bírósági döntésről

Az Európai Bíróság megsemmisítette a Paks II. állami támogatását engedélyező 2017-es bizottsági döntést, így Brüsszelnek újra kell vizsgálnia a projekt jogszerűségét. A Roszatom erre reagálva hangsúlyozta: továbbra is elsődleges feladatának tekinti a beruházás megvalósítását a legmagasabb biztonsági előírások szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem mindegy, hol vennél most házat vagy lakást: felfordult az egész piac, ki járhat jól ezzel?

Nem mindegy, hol vennél most házat vagy lakást: felfordult az egész piac, ki járhat jól ezzel?

Az elmúlt öt évben jelentősen átalakult Budapest és a megyeszékhelyek lakáspiaca a kereslet és a kínálat függvényében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
FBI release images of 'person of interest' in Charlie Kirk shooting

FBI release images of 'person of interest' in Charlie Kirk shooting

The suspect is still at large - officials earlier said they found a high-powered rifle in woods near where Kirk was shot.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 17:56
Bóka János a Kormányinfón: háborús beszédet mondott Ursula von der Leyen
2025. szeptember 11. 17:42
NGM: Határozottabban lép fel a kormány a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen
×
×
×
×