Nyitókép: Lengyel Róbert Facebook-oldala

Lespriccelték: kétszázezer forintot követel Siófoktól egy budapesti nő

Infostart

A nő szerint a vizes ruha és az elszenvedett megaláztatás miatt kellemetlen élményben volt része. A polgármester Facebook-bejegyzésben reagált a követetelésre.

Egy budapesti nő levelet írt Siófok polgármesterének, melyben sérelemdíjat követel az önkormányzattól azért, mert nyaralásuk alatt a rózsakerti szökőkút – amely közvetlenül a parton van és a Balatonba lövelli a vízfüggönyt – lespriccelte őt – írja a városvezető Facebook-bejegyezése alapján a hirbalaton.hu.

A hölgynek nem tetszett, hogy vizes lett a ruhája, és azt is kifogásolta, hogy kinevették az arra sétáló emberek, illetve a kikötőbe befutó hajó utasai. Levelében azt írja, még egy héttel a történtek után is kellemetlenül érezte magát, „introvertált” volt.

Indoklása szerint a kellemetlenség miatt elmaradt a tervezett programjuk, és mivel megaláztatást is el kellett szenvednie, 200 ezer forintos sérelemdíjat kér az önkormányzattól, a köztéri szökőkút üzemeltetőjétől. A nő jelezte, ha a kárigényét nem fogadják el, jogi képviselőhöz fordul.

Lengyel Róbert polgármester posztjában azt írja, nem tesznek eleget a kérésnek. „Nem fogunk a siófoki adófizetők pénzéből ezért önszántunkból egyetlen kanyi vasat sem fizetni. Tessék körültekintőnek lenni, a kihelyezett figyelmeztető táblát elolvasni, és számolni azzal, hogy nyáron, különösen a kánikulában, ahol vannak, ott a szökőkutak bizony vizet spriccelhetnek ránk” – fogalmaz a városvezető.

Belföld    Lespriccelték: kétszázezer forintot követel Siófoktól egy budapesti nő

