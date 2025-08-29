Torlódás a Balaton felé, dugó az M7-esen

Az M0-s autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Pécel térségében két személyautó ütközött össze. Az 53-as km-nél csak a belső sáv járható. 2-3 km-es a torlódás.

Erős a forgalom az M7-es autópályán, a Balaton felé. Budaörs és a Velencei-tó között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, hosszabb menetidőre kell készülni.

Az M1-es autópályán is sokan haladnak a határ felé vezető oldalon. Budaörs és Biatorbágy között lehet araszolásra, egybefüggő kocsisorra készülni.

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Mogyoród és Hatvan között okoz némi fennakadást az élénk járműmozgás. Hol belassulnak, hol meg-megállnak az autók, így mindenképpen hosszabb menetidővel számoljanak az arra közlekedők is! Az ellenkező oldalon, Budapest felé, az M30-as autópálya csomópontjánál kiépített terelésnél 4-5 km-es torlódás alakult ki.

Az M2-es autóúton, a főváros felé vezető oldalon, Vác térségében, a 47-es km-nél egy műszaki hibás kamion foglalja el a gyorsító sávot.

A 81-es főúton Sárkeresztesnél, a 8-as km-nél középszigetet építettek, a festési munkálatok miatt napközben a fél útpályát lezárják, torlódásra, hosszabb menetidőre kell számítani.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak!

