Nyitókép: police.hu

Tizenkét autót zúzott le egy ittas sofőr, jogsi nélkül – képek

Infostart

Ismerőse engedélye nélkül elhozott, forgalomból kivont autóval, jogosítvány nélkül rongált meg tizenkettő autót az ittas sofőr Székesfehérváron.

Lakossági bejelentés érkezett a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába augusztus 26-án kora reggel. A bejelentő elmondta, hogy Székesfehérváron, a Kelemen Béla utcában egy drapp színű Opel több parkoló autónak is nekiütközött.

A helyszínre érkező rendőri egységek az autó vezetőjét igazoltatták, akinél rendkívül bódult, ittas állapotot tapasztaltak és az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott - olvasható a police.hu oldalon.

A férfi a járművezetéshez szükséges engedéllyel nem rendelkezett, valamint az általa vezetett, forgalomból ideiglenesen kivont járművet, nem sokkal korábban engedély nélkül hozta el ismerősétől.

A férfi a lakótelep közelében összesen tizenkettő parkoló autónak hajtott neki, a járművekben anyagi kár keletkezett.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.

rendőrség

baleset

székesfehérvár

ittas járművezetés

