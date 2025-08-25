ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 25. hétfő
People and education. Teacher writing on math equation on blackboard during lesson.
Nyitókép: diego_cervo/Getty Images

Ismét itt a tanévkezdés legnagyobb vitatémája

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A Pedagógusok Szakszervezetének becslése szerint mintegy 30 ezer szakember hiányzik majd a magyar közoktatásból az új tanévben, és az intézmények többek között nyugdíjas pedagógusokkal próbálják megoldani a tanárhiányt. Balatoni Katalin miniszteri biztos szerint több ezer pedagógussal több van, mint tavaly ilyenkor.

Mint az InfoRádióban Totyik Tamás, Pedagógusok Szakszervezetének elnöke elmondta, legalább 15 ezer fős lehet a tanárhiány, és még egyszer ennyi ember hiányozhat a nevelést, oktatást közvetlenül segítők – pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai asszisztensek, hangszerkarbantartók, dajkák – közül. Szerinte ennek egy részét azzal takarják el, hogy tízezer fő nyugdíjast visszafoglalkoztatnak.

"A másik részét azzal takarják el, hogy túlmunkákat adnak ki a pedagógusok részére. Ismerünk olyan települést, ahol már a törvényben megengedett túlórakeretet is túllépték a pedagógusok. De ha ezt mi most jogi útra terelnénk, akkor azt az oktatási intézményt be kellene zárni. Harmadrészt azt tapasztaljuk, hogy a fenntartók nagyon sok esetben nem adják meg a heti időkereteket" – sorolta Totyik Tamás.

A PSZ elnöke elmondta: a 30 ezres létszámhiányt a hivatalos adatokból számolták ki. Bár az országos kompetenciamérésben idén először nem szerepelt, de az előző évben még benne volt az, hogy hány betöltetlen állás van, erről az intézményvezetők nyilatkoztak. A KSH adatai alapján pedig tudható, hogy négyezer óvodapedagógus hiányzik, és a szakképzésben is hasonló adatok jellemzőek, ott a szakoktatókból, más oktatókból két-háromezer fővel van kevesebb a kelleténél.

Az InfoRádió Aréna című műsorában Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos reagált a szakszervezeti vezető állításaira.

"A pedagógusok jönnek, egyre többen vannak, az igazgatók és a fenntartók arról számolnak be, hogy soha még ilyen tapasztalásuk nem volt, hogy nem is kell hirdetni, hanem saját maguktól érkeznek. Egy nagyon jó rendszerben a nők 40 nyugdíjjal tovább tudjuk foglalkoztatni a nyugdíjasokat. Teljes mértékben alá tudom támasztani a felvételi számokkal, a pedagóguslétszámokkal azt, hogy igenis egy nagyon jó és épülő folyamatban vagyunk benne" – mondta el.

Hangsúlyozta, a pedagógusnak jelentkező hallgatók száma ismét rekordot döntött. Az eddigi intézkedések eredményei egyértelműek, most már van olyan kutatás, amely szerint a jelenlegi hallgatók 93 százaléka pedagógusként képzeli el a jövőjét. És egyre többen vannak alkalmazásban is: októberben lesz végleges a statisztika, de már most azt látják, hogy tavaly szeptemberi plusz háromezerrel több pedagógus után most a tavaly augusztusihoz képest további kétezerrel több pedagógus van.

Elmondta még, hogy sok olyan embernek is vonzó a pálya, akinek pedagógus végzettsége van, de eddig nem pedagógusként dolgozott. "Biztosítva van tehát a jövő" – tette hozzá Balatoni Katalin.

Ismét itt a tanévkezdés legnagyobb vitatémája

pedagógus

iskola

létszámhiány

totyik tamás

balatoni katalin

