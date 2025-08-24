Fekete augusztus, sorozatos tragédiák a MÁV-vonalakon

A hónap első tragédiája augusztus 11-én történt Gárdony közelében, ahol egy vonat halálra gázolt egy embert, forgalmi fennakadásokat okozva a fővonalon.

Néhány nappal később, augusztus 14-én súlyos baleset történt Nagypeterd és Rózsafa között, ahol egy vasúti átjáróban személyvonat ütközött egy autóval. A karambol következtében a gépjárműben utazó két személy a helyszínen életét vesztette.

A hét második felében tovább folytatódott a tragikus sorozat. Augusztus 21-én a dunakeszi és gödi szakaszon gázolt halálra egy férfit egy nemzetközi szerelvény, az eset miatt pedig a vonat utasait át kellett szállítani - számolt be a hellogod.hu. Erről videó is készült.

Egy nappal később, augusztus 22-én pedig Ceglédnél történt baleset, amikor egy személyvonat elütött egy kerékpárost egy vasúti átjáróban - erről pedig a szoljon.hu írt részletesebben.