fotó: hellogod.hu
Nyitókép: hellogod.hu

Fekete augusztus, sorozatos tragédiák a MÁV-vonalakon

Infostart

Az elmúlt hetekben a magyar vasútvonalakon szokatlanul sok halálos kimenetelű baleset történt. A személygázolások és vonatütközések miatt az augusztus eddig tragikus hónapnak bizonyult a MÁV számára, amelynek során négy súlyos balesetben hat ember vesztette életét.

A hónap első tragédiája augusztus 11-én történt Gárdony közelében, ahol egy vonat halálra gázolt egy embert, forgalmi fennakadásokat okozva a fővonalon.

Néhány nappal később, augusztus 14-én súlyos baleset történt Nagypeterd és Rózsafa között, ahol egy vasúti átjáróban személyvonat ütközött egy autóval. A karambol következtében a gépjárműben utazó két személy a helyszínen életét vesztette.

A hét második felében tovább folytatódott a tragikus sorozat. Augusztus 21-én a dunakeszi és gödi szakaszon gázolt halálra egy férfit egy nemzetközi szerelvény, az eset miatt pedig a vonat utasait át kellett szállítani - számolt be a hellogod.hu. Erről videó is készült.

Egy nappal később, augusztus 22-én pedig Ceglédnél történt baleset, amikor egy személyvonat elütött egy kerékpárost egy vasúti átjáróban - erről pedig a szoljon.hu írt részletesebben.

Belföld    Fekete augusztus, sorozatos tragédiák a MÁV-vonalakon

máv

halál

vonatgázolás

Fekete augusztus, sorozatos tragédiák a MÁV-vonalakon
videó

Fekete augusztus, sorozatos tragédiák a MÁV-vonalakon

