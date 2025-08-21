Szijjártó Péter: „nemzetközi zebrát dobtak be a köztudatba" a Trump–Orbán telefonnal

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok Órája podcast vendége volt, amelyben elmondta, kész biztosítani az ország a biztonságos körülményeket egy béketárgyaláshoz, azt viszont cáfolta, hogy Donald Trump felhívta volna a washingtoni csúcs után Orbán Viktort.
Mint az Index összefoglalójából kiderül, Szijjártó Péter szerint a Bloomberg amerikai hírügynökség „az eddigi legnagyobb nemzetközi zebrát dobta be a köztudatba” azzal, hogy azt terjesztette kedden, volt ilyen telefon az amerikai elnök és a magyar kormányfő között.
Ugyanebben a tájékoztatásban, illetve ez alapján a Politicóban kapott szárnyra az a híresztelés is, hogy Budapesten lehetne háromoldalú, amerikai–orosz–ukrán békecsúcs, aminek a külügyek vezetője szerint az lehet az oka, hogy
- már a háború kitörése utáni napokban Szijjártó Péter hívta Moszkvát, hogy Magyarország bármikor kész helyszínt biztosítani a béketárgyalásokhoz, csak „egy órával előtte szóljanak"
- Magyarország az egyetlen nyugati ország, amely korrekt, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet folytat az Egyesült Államok és Oroszország vezetőivel egyaránt
- Budapest, Magyarország „jó hely", amit „mindenki tud".
A helyszínnel kapcsolatos értesülésekre a Fehér Ház is reagált közben: nincs megerősítés, de cáfolat sincs. Továbbiak is felmerültek ajánlatszinten: Moszkva, Genf, Bécs, Minszk.
A teljes beszélgetést itt lehet megnézni: