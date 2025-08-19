Sosem volt még ilyen alacsony a tiszai vízállás

Az aszályos idő sajnos tavaink, folyóink vízállásban is megmutatkozik, a Balatonban már rég volt ilyen kevés víz, ma reggel a tó átlagvízszintje mindössze 77 centiméter volt. A Velencei-tó vízszintje Agárdnál 80 centire csökkent, amely szerencsére még jóval elmarad a 3 évvel ezelőtti rekordtól - írja az Időkép.

Nem úgy hazánk második legnagyobb folyója, a Tisza esetében. Szolnoknál -299 centit mutat a vízmérce, ez nyolc centiméterrel alacsonyabb, mint a korábbi negatív rekord. 2022 nyarán ugyanis -291 centiméterrel dőlt rekord, amely most a múlté lett.

Az előrejelzések szerint a folyón jelentős vízszintemelkedés a következő napokban sem várható, akár újabb negatív rekord is születhet. A Tisza mellett a Maroson is rekordalacsony vízállás alakult ki.