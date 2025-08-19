ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd
A török kori fahíd maradványai a Tiszában Szolnokon 2025. június 30-án. Nagyon alacsony a Tisza vízszintje Szolnoknál, ahol -285 centimétert mértek ezen a napon, ami csupán 6 centivel magasabb az eddig mért legalacsonyabb vízszinttől.
Nyitókép: Mészáros János

Sosem volt még ilyen alacsony a tiszai vízállás

Infostart

Szolnoknál nyolc centiméterrel múlja alul a mostani vízállás a korábbi, 2022-es rekordot.

Az aszályos idő sajnos tavaink, folyóink vízállásban is megmutatkozik, a Balatonban már rég volt ilyen kevés víz, ma reggel a tó átlagvízszintje mindössze 77 centiméter volt. A Velencei-tó vízszintje Agárdnál 80 centire csökkent, amely szerencsére még jóval elmarad a 3 évvel ezelőtti rekordtól - írja az Időkép.

Nem úgy hazánk második legnagyobb folyója, a Tisza esetében. Szolnoknál -299 centit mutat a vízmérce, ez nyolc centiméterrel alacsonyabb, mint a korábbi negatív rekord. 2022 nyarán ugyanis -291 centiméterrel dőlt rekord, amely most a múlté lett.

Az előrejelzések szerint a folyón jelentős vízszintemelkedés a következő napokban sem várható, akár újabb negatív rekord is születhet. A Tisza mellett a Maroson is rekordalacsony vízállás alakult ki.

