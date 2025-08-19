ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

A kutya élete is múlhat ezen – figyelmeztetést kaptak a gazdik

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Az ünnepi tűzijáték hang- és fényhatásai az állatok számára komoly stresszt, sokkhatást jelenthetnek. Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalatai szerint ilyenkor sok kutya és macska rémülten menekül el otthonról, sőt félelmükben akár támadóvá is válhatnak – mondta az InfoRádióban Seres Zoltán, az egyesület vezetője.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület mindenkit óva int attól, hogy az augusztus 20-i tűzijátékot a házi kedvencével együtt tekintse meg, hiszen a hang- és fényhatás komoly stresszt, sokkhatást jelenthet az állatok számára.

Ha valaki magához szorítja a reszkető állatot, hogy megvédje, előfordulhat, hogy az véletlenül megharapja, de az sem ritka, hogy a pirotechnikai eszköztől megrémült kutyák kitépik a pórázt a gazdájuk kezéből, esetleg a kerítésen áttörve menekülnek, óránkét akár 15-20 kilométeres távolságba. Vagyis

a legfontosabb szabály: ne vigyük az állatainkat a tűzijátékos rendezvényekre, hanem biztosítsunk számukra otthon megfelelő zárt helyet,

ahol – a hangokat redőnnyel, függönnyel és sötétítővel tompítva – meg tudjuk védeni a házi kedvenceket.

Ha valaki mégis „arra vetemedne, hogy ilyen környezetbe megy, ami teljes mértékben elítélendő, legyen az állatnak regisztrált mikrochipje, lássuk el azonosító bilétával, rajta gazda telefonszámával″ – mondta az Orpheus vezetője, hozzátéve: nagyon sok állatbarát van, aki nem megy el egy bajban lévő állat mellett, hanem megpróbál segíteni, amiben az azonosító nagy segítség lett.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy ha elveszne a kedvenc, a keresést akár 10-20-30 kilométeres körzetben végezzük; tájékozódjunk a gyepmesteri telepeken és menhelyeken, és a közösségimédia-felhívások mellett plakátokat is tegyünk ki, hogy az állat minél hamarabb hazakerüljön. „A házi kedvencek önálló életre képtelenek, kóborlás közben nagyon sok probléma és veszedelem les rájuk: autók kerekei, vadállatok és vadászok, tikkadtság és kiszáradás, akár az éhhalál” – sorolta a szakértő, kiemelve: a házi kedvenc jólétének a biztosítása mindig a gazda felelőssége.

A kötelező chipekre kitérve emlékeztetett: benzinkutakon, nagyobb állatbarát szervezeteknél, közösségekben van leolvasó, aminek segítségével gyorsan megállapítható az állat tulajdonosa. Ám sokan úgy tartják az állatokat az udvarban, akár a lakásban, hogy se a kötelező chipet nem kapta meg, se a kötelező féregtelenítést, se pedig a kötelező veszettség elleni oltást – tette hozzá Seres Zoltán.

Augusztus 20-án általában kevesebb helyen, de nagyobb tűzijátékok szoktak lenni, így valamivel jobb a helyzet, mint a szilveszteri petárdázások idején, amikor sokkal több hívás érkezik be az állatvédőkhöz. De mindig vannak olyan segítségkérő hívások, e-mailek és egyéb üzenetek, amelyek a nem megfelelő felkészültségre és az ünnepségre való állatkivitelre vezethetők vissza – zárta gondolatait az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.

A kutya élete is múlhat ezen – figyelmeztetést kaptak a gazdik

