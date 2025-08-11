Tömegbaleset az M1-es autópályán, videón látszik, ahogy egymásba csapódnak

Egy műszaki hiba, a követési távolság be nem tartása és a figyelmetlenség okozta a tömegbalesetet. A múlt héten az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán történt egy olyan baleset, amely, ha mindenki odafigyel, elkerülhető lett volna – tette közzé az MKIF Zrt. a Facebook-oldalán. Az autópálya-kezelő videóján látszik, ahogy egy személyautó érkezett a Hegyeshalom felé vezető oldalon, de egyre lassult, majd megállt az autópálya közepén. Percekig állt, az érkező autók folyamatosan kerülték ki hajmeresztő jelenetek közben, az egyik teherautó sofőrje az utolsó pillanatban tudta csak elrántani a kormányt egy hirtelen vészelkerüléssel.

Aztán érkezett egy fehér "dobozos" autó, amelynek a sofőrje vélhetően nem teljesen a vezetésre koncentrált, hiszen

fékezés nélkül ütközött az álló autónak, és mint egy biliárdgolyót, egy teherautó elé lökte.

A balesetben így 4 autó volt érintett, egy személy könnyű, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Egy terepjáró, amely később ért a helyszínhez, valószínűleg átmehetett a törmelékeken, aztán teljesen szabálytalanul megállt, visszatolatott, és úgy nézte meg, hogy sérült-e az autója – láthatósági mellény, minden nélkül. Tolatni, megfordulni autópályán, gyorsforgalmi úton tilos és életveszélyes!

A baleset oka a műszaki hiba mellett a követési távolság be nem tartása volt.

Fontos: a követési távolságot nem méterben mérjük, hanem időben. Száraz időben legalább 2 másodperc, esős időben pedig, legalább 3-4 másodperc távolság kell két jármű között! A haladási sebességet mindig a körülményeknek (út- és látási viszonyoknak, forgalmi helyzetnek) megfelelően válasszuk meg!

És hogy miért tartsuk meg a megfelelő távolságot? Bármikor rosszul lehet valaki előttünk, vagy műszaki gondja akadhat, vagy satuféket nyomhat valami miatt, hirtelen irányt válthat, de bármikor kialakulhat bármilyen valós ok nélkül fantomdugó. Mindezeket nem fogjuk tudni időben lereagálni, ha nem megfelelő sebességgel megyünk, és nem elég nagy a követési távolság!