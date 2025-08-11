ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.63
usd:
340.95
bux:
104190.64
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/MKIF

Tömegbaleset az M1-es autópályán, videón látszik, ahogy egymásba csapódnak

Infostart

Elképesztő jeleneteket rögzített az autópálya-kezelő kamerája.

Egy műszaki hiba, a követési távolság be nem tartása és a figyelmetlenség okozta a tömegbalesetet. A múlt héten az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán történt egy olyan baleset, amely, ha mindenki odafigyel, elkerülhető lett volna – tette közzé az MKIF Zrt. a Facebook-oldalán. Az autópálya-kezelő videóján látszik, ahogy egy személyautó érkezett a Hegyeshalom felé vezető oldalon, de egyre lassult, majd megállt az autópálya közepén. Percekig állt, az érkező autók folyamatosan kerülték ki hajmeresztő jelenetek közben, az egyik teherautó sofőrje az utolsó pillanatban tudta csak elrántani a kormányt egy hirtelen vészelkerüléssel.

Aztán érkezett egy fehér "dobozos" autó, amelynek a sofőrje vélhetően nem teljesen a vezetésre koncentrált, hiszen

fékezés nélkül ütközött az álló autónak, és mint egy biliárdgolyót, egy teherautó elé lökte.

A balesetben így 4 autó volt érintett, egy személy könnyű, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Egy terepjáró, amely később ért a helyszínhez, valószínűleg átmehetett a törmelékeken, aztán teljesen szabálytalanul megállt, visszatolatott, és úgy nézte meg, hogy sérült-e az autója – láthatósági mellény, minden nélkül. Tolatni, megfordulni autópályán, gyorsforgalmi úton tilos és életveszélyes!

A baleset oka a műszaki hiba mellett a követési távolság be nem tartása volt.

Fontos: a követési távolságot nem méterben mérjük, hanem időben. Száraz időben legalább 2 másodperc, esős időben pedig, legalább 3-4 másodperc távolság kell két jármű között! A haladási sebességet mindig a körülményeknek (út- és látási viszonyoknak, forgalmi helyzetnek) megfelelően válasszuk meg!

És hogy miért tartsuk meg a megfelelő távolságot? Bármikor rosszul lehet valaki előttünk, vagy műszaki gondja akadhat, vagy satuféket nyomhat valami miatt, hirtelen irányt válthat, de bármikor kialakulhat bármilyen valós ok nélkül fantomdugó. Mindezeket nem fogjuk tudni időben lereagálni, ha nem megfelelő sebességgel megyünk, és nem elég nagy a követési távolság!

Kezdőlap    Belföld    Tömegbaleset az M1-es autópályán, videón látszik, ahogy egymásba csapódnak

dugó

m1-es autópálya

tömegbaleset

mkif

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Panyi Miklós az Otthon Start programról: a vállalkozóknak érdekük lesz tartani a négyzetméterárat
aréna

Panyi Miklós az Otthon Start programról: a vállalkozóknak érdekük lesz tartani a négyzetméterárat
Ha nem akarják elveszíteni a vásárlóikat, a beruházóknak érdekük lesz tartani a négyzetméterárakat – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, hangsúlyozva: az Otthon Start program kombinálható lesz a családtámogatási program többi elemével, így a babaváró hitellel vagy a csok plusz programmal.
 

Otthon Start: még zajlanak az egyeztetések a szabályok pontosításáról

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez aztán a fordulat: Donald Trump Oroszországba utazik

Ez aztán a fordulat: Donald Trump Oroszországba utazik

Augusztus 15-én találkozik egymással Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. Az orosz TASZSZ hírügynökség szerint a helyszín hirtelen megváltozott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Majdnem 2000 négyzetméteren tombolt a tűz a fővárosban

Majdnem 2000 négyzetméteren tombolt a tűz a fővárosban

Tizennyolc fővárosi hivatásos tűzoltóegység és több önkéntes egység a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltotta a lángokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Funerals held for five Al Jazeera journalists killed by targeted Israeli strike in Gaza

Funerals held for five Al Jazeera journalists killed by targeted Israeli strike in Gaza

Seven people were killed in the attack, which took place late on Sunday outside al-Shifa hospital in Gaza City.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 11. 17:49
Kiderült, honnan irányítják a Budapestet védő légvédelmi rakétákat
2025. augusztus 11. 17:38
A HOLD segít a pénzügyekben
×
×
×
×