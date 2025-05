Schlanger Márton: a KDNP-s lemondások nem befolyásolják a kormánypárt erejét

Miután Gaal Gergely csütörtökön bejelentette, hogy lemond a KDNP Országos Elnökségében betöltött szerepéről és a titkári pozícióról, Sümeg KDNP-s alpolgármestere is lemondott a tisztségéről. Kalotay Kristóf fel is jelentette a fideszes önkormányzatot. Schlanger Márton, a Republikon Intézet kutatója szerint lehetnek még hasonló történések, de a KDNP relatív kis súlya miatt ez nem fogja befolyásolni a kormánypártok erejét.

"Ez két nagyon érdekes eset. Az elnökségi tag Gaal Gergely lemondásából lehetne arra következtetni, hogy van egyfajta belső feszültség a pártban, aminek az lehet az oka, hogy a Fidesz magabiztossága kicsit csorbult a jelenlegi politikai helyzetben vagy a közvélemény-kutatások miatt" – mondta az InfoRádióban Schlanger Márton.

Gaal Gergely esetén, az ő elmondása szerint, arról van szó, hogy felszólalt egy esetleges önálló KDNP-s arculat vagy indulás mellett, és az ezért kapott retorzió "verte ki nála a biztosítékot"

– idézte fel a kutató. Mint mondta, elképzelhető, hogy most, hogy a Fidesz kicsit rosszabbul áll, a KDNP-n belül is kialakult egy belső feszültség, annak az igénye, hogy "leváljanak a gazdatestről" és önálló útra lépjenek, és vélhetően Gaal Gergely kilépését is ez a konfliktus szülte.

A sümegi alpolgármester, Kalotay Kristóf lemondása valamilyen szinten inspirálódhatott Gaal Gergely esetéből – mondta Schlanger Márton, hozzátéve, hogy fordítva is történhetett az eset, és az elnökségi tag távozása járulhatott hozzá a Sümegen kialakult helyzet eszkalálódásához. A Republicon Intézet kutatója hozzátette, azt is fontos tudni, hogy Sümeg egy "korrupció által meglehetősen megtépázott" település, ahol EU-s támogatást is kellett már visszafizetni több mint 100 millió forintos mértékben, korrupció gyanúja miatt. A most lemondott politikus is azt mondta, morális oka van a távozásának. A szakértő megjegyezte, mind a két eset érdekes visszajelzés a KDNP-n, vagy akár a Fidesz-KDNP-n belüli súrlódásokról, és bár egyelőre nem tudni, mélyebbre nyúlik-e ennél, a jelekre mindenképpen érdemes figyelni.

Schlanger Márton szerint nehéz kibogozni a szálakat, és nem tudni, hogy Gaal Gergely mellett vannak-e mások, akik támogatják az önállósodás ötletét az egyébként évtizedek óta "önállótlanul" működő pártban. Hozzátette, ő maga nem látja annak esélyét, hogy a KDNP önállóan cselekedjen, és meglátása szerint

ez csupán egy kisebbségi vélemény, nem most fog megrendülni a Fidesz-KDNP koalíció.

Arra viszont lát esélyt az elemző, hogy a Kereszténydemokrata Néppártban elindul egy, ha nem is nagy, de kilépési folyamat, és még egy-két embert "kidob magából a rendszer". Ám azt is leszögezte, hogy mivel a KDNP relatív súlya kicsi, így ez nem fogja befolyásolni a kormánypártok erejét.