Súlyos következményei vannak a fenyegetőzésnek, ezt három magyar tinédzser is megtapasztalta

Iskolai lövöldözéssel fenyegetőzött egy 17 éves bajai középiskolás az egyik közösségi oldalon. Azt írta ki, hogy "The next school shooter will be me", vagyis "a következő iskolai lövöldöző én leszek". Az osztálytársai megijedtek, mert a fiú viselkedése és érdeklődése megváltozott az utóbbi időben, ezért szóltak az osztályfőnöknek, és a fenyegetés a rendőrséghez is eljutott. A bajai rendőrök több tanárt és diákot kihallgattak, majd kivonultak a kamasz lakására, lefoglalták a fiú készülékeit, előállították őt a kapitányságra és kihallgatták.

A fiatal azt állította, hogy csak viccelődött, amikor az amerikai lövöldözésekre utalva közzétette a bejegyzését. Január elseje óta azonban nem érdemes ilyennel poénkodni, az Országgyűlés ugyanis szigorította a Büntető törvénykönyvet.

Az internetes agresszió visszaszorításáról című jogszabály értelmében vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető az, aki egy beazonosítható személy vagy embercsoport megkínzását, illetve halálát kívánja. Viszont nem büntethető az, aki ezt ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti vagy tájékoztatási célból követi el, feltéve, hogy nem kelt vele félelmet. Azt sem vonják felelősségre, aki csak lájkol egy ilyen durva hozzászólást. Azt viszont már igen, aki megosztja.

Az internetes portálok – a Médiatanács ajánlásai alapján – kötelesek kommentelési szabályzatot alkotni és azt hatékonyan alkalmazni. Ennek betartását a médiahatóság ellenőrzi. "Az erőszakos halált kívánó közlések nem tartoznak a véleménynyilvánítás során megengedhető közlési formák közé" – olvasható a jogszabály indokolásában. Erről a témáról korábban Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is beszélt a Kormányinfón, a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylet után.

"Külön kell választani a politikai egyet nem értést, az éles vitákat, amik a közélet természetes részét képezik, fontos ügyekben is, létfontosságú kérdésekben is, meg a nyílt gyűlöletkeltést.

A nyílt gyűlöletkeltés senkivel szemben nem engedhető meg"

– mondta Gulyás Gergely.

Ugyancsak most történt, hogy egy 15 éves győri diák egy magyar és angol nyelvű chatbeszélgetésben azt mondta, muszlimokat, feketéket és melegeket fog nyilvánosan megölni február elején. Erre az FBI hívta fel a magyar rendőrök figyelmét. A fiút a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ fogta el az édesapja kocsijában. Nála is házkutatást tartottak, és elektronikai eszközöket foglaltak le. Őt terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették. Azóta a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Hasonló ügyben lett főszereplő egy borsodi fiú. A 15 éves Sz. Ervin 46 iskolának küldött bombafenyegetést. Az ötletet a január 23-i akcióból merítette. Őt is terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, de a letartóztatását nem látták indokoltnak, így szabadon távozhatott a rendőrségi fogdáról. Mint utóbb kiderült, ez a fiú január 16-án elvesztette az anyját, akit a gyanú szerint a férje, a bombamerénylettel fenyegetőző kamasz apja ölt meg. A holttestre a fiú talált rá.