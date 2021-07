Több kérdésben jelez hiányosságokat a Magyarországról szóló jogállamisági jelentés - a nap hírei

Az Európai Bizottság mindaddig nem hagyja jóvá a magyar helyreállítási tervet, amíg a kormány nem hajt végre igazságügyi reformot és nem ad megfelelő garanciákat arra, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal által feltárt korrupciós ügyeket megfelelően ki is vizsgálják a nemzeti hatóságok – nyilatkozta a jogérvényesülésért felelős uniós biztos az Eurologusnak. Didier Reynders úgy fogalmazott: rendszerszintű problémák vannak a jogállamisággal Magyarországon. A kedden nyilvánosságra hozott második jogállamisági jelentés egyebek mellett megállapítja, hogy továbbra is fennállnak az ügyészség szervezeti felépítésével kapcsolatos aggályok, nincs megfelelő garancia a politikai befolyás kivédésére. Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője jogi köntösbe bújtatott politikai zsarolásnak nevezte az Európai Bizottság jogállamisági jelentését.

Koordinációs csoportot hoz létre a járvány elleni küzdelem és az intézkedések összehangolására Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ausztria és Szlovénia. Erről az öt ország külügyminisztere állapodott meg Csehországban. A találkozó után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a járvány legyőzésének a kulcsa a minél magasabb átoltottság.

Nem ismert olyan biológiai jelenség, ami akadályozná, hogy a gyermeket be lehessen oltani a koronavírus ellen – nyilatkozta az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós azt mondta: közegészségügyi, járványügyi intézkedésekkel már a harmadik hullámot sem lehetett megakadályozni, csakis oltással. Az indiai mutáns esetében ez fokozottan érvényes. Úgy vélte: nyilvánvaló, hogy Magyarországot is eléri a 4. járványhullám.

Jogszabályi szinten tenné kötelezővé egyes munkakörökben a dolgozók beoltását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parragh László javaslata miatt azonnali érdekegyeztetést, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának valamint az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács összehívását kezdeményezi a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Parragh László, az Iparkamara elnöke a Portfolio-nak beszélt arról, hogy a munkaadóra bíznák a lehetőséget, hogy adott esetben kötelezővé tegye a védőoltást egyes szakmákban.

Az ausztriai esők indították el a magyarországi árhullámot a Dunán – mondta el a ReggelInfóban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette: az elmúlt napokban 50-60 milliméter eső is hullott az osztrák területeken, amely miatt már kedden harmadfokú készültség mellett tetőzik a folyó Nagybajcs térségében. Lejjebb, Komáromnál és Esztergomnál már csak elsőfokú készültségig emelkedik a vízszint. Budapestre szerda estére érkezik meg az árhullám, amely az előrejelzések szerint csütörtök hajnalban 600cm környékén tetőzik, emiatt nem lesz szükség készültségre

Belgiumban nemzeti gyásznapot tartottak a múlt heti áradások halálos áldozatainak emlékére. Házak dőltek romba, az ár autókat sodort el, tízezreknek kellett elhagyniuk otthonukat, 31 ember meghalt, 70 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Délben az ország egy perc csenddel tisztelgett a halálos áldozatok előtt, a zászlókat félárbócra eresztették, a templomok harangjai megszólaltak, megállt a tömegközlekedés.

A német kancellár szerint költségesebb lesz helyreállítani a múlt heti nyugat-németországi áradások következtében megrongálódott infrastruktúrát, mint a korábbi árvizek után. Angela Merkel a katasztrófa által különösen súlyosan érintett Észak-Rajna-Vesztfáliában azt ígérte, hogy a károsultaknak szánt gyorssegélyt késlekedés nélkül, reményei szerint napokon belül megkaphatják az emberek.

Romániában 12 megye 29 településén okoztak áradást a viharok és zivatarok. Az ország északi felében házak és utak kerültek víz alá. A moldvai Hândreşti községben halálos áldozatot is követelt az ítéletidő. Romániában szerda estig érvényben marad az ország mintegy kétharmadát érintő zivatarveszély miatt kiadott másodfokú figyelmeztetés.

Az Ausztriában a csütörtökön életbe lépő országos enyhítésekkel ellentétben Bécsben továbbra is érvényben marad a maszkviselési kötelezettség - jelentette be a főváros polgármestere. Michael Ludwig a delta variáns rohamos terjedésével indokolta a döntést. Csütörtöktől Ausztria-szerte - az élelmiszerboltok kivételével - nem lesz kötelező a maszkviselés a kereskedelmi egységekben.

Biztonságosan visszatért a világűr pereméről a Blue Origin űrjárműve. Jeff Bezos, a világ leggazdagabb embere tíz perc húsz másodpercet töltött a New Shepard fedélzetén. Az űrkapszula fedélzetén tartózkodott még Jeff Bezos fivére, egy 18 éves holland fiatalember és egy 82 éves egykori pilótanő is. Az Apollo 11 Holdra szállásának 52. évfordulójára időzített űrutazás a New Shepard űrhajó kereskedelmi célú működésének első útja volt, amelyen mintegy 106 kilométeres magasságba repültek fel, több mint 16 kilométerrel magasabbra, mint Richard Branson Virgin Galactic űrhajója, amely utasaival július 11-én járt a világűr peremén.

