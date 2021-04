Percről percre - a koronavírus-járvány pénteki hírei

A világon 150 124 248 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 161 971, a gyógyultaké 87 243 515 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint péntek reggeli adatai szerint. Egy nappal korábban 149 242 187 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 3 147 016 volt. A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek. A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 32 288 764 fertőzött volt eddig a napig, és 575 193-an haltak meg. Indiában 18 376 524 fertőzöttet és 204 832 halálos áldozatot jegyeztek fel. Brazíliában 14 590 678 fertőzöttről és 401 186 halálos áldozatról tudni. Franciaországban 5 653 533 fertőzöttet és 104 385 halálos áldozatot regisztráltak. Törökországban 4 788 700 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 39 737. Oroszországban 4 742 142-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 107 902-re emelkedett. Az Egyesült Királyságban 4 429 849 a fertőzöttek száma, és 127 759-en haltak meg a betegségben. Olaszországban 4 009 208 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 120 544. Spanyolországban 3 514 942 fertőzöttet és 78 080 halálos áldozatot regisztráltak. Németországban 3 391 039 a fertőzöttek száma, 82 865 a halottaké. Argentínában 2 954 943 a fertőzöttek és 63 508 a halottak száma. Lengyelországban 2 785 353 fertőzöttet és 67 073 halálesetet tartanak nyilván. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el. (MTI)

Franciaországban is megjelent az új tpíusú koronavírus Indiában kialakult mutációja - közölte csütörtök éjjel a francia egészségügyi minisztérium. A B.1.617 nevű variánst az országban elsőként egy nőnél mutatták ki, aki Indiában járt, és Franciaország délnyugati részén él. Két másik embernél az ország délkeleti részén is kimutatták az indiai variánst. Ők szintén jártak a közelmúltban Indiában. (MTI)

2021.04.30. 08:58

Nyílik a spanyol-portugál határ

Portugália három hónap után újra megnyitja szárazföldi határát Spanyolországgal, és az ország nagy része május 1-jén a koronavírus-járvány miatti szigorítások lazításának utolsó fázisába lép. "Ez nem jelenti azt, hogy azt gondolhatjuk, hogy a járványnak vége" - jelentette ki Antonio Costa portugál kormányfő. "Semmire nincs garancia, napról napra küzdünk" - tette hozzá. Szombattól az eddig korábban záró vendéglátóhelyek 22.30-ig lehetnek nyitva, és újraindulhatnak a sporttevékenységek is. Férőhelykorlátozással ugyan, de ismét lehet bent és kint is nagyobb rendezvényeket tartani. Az esküvők és keresztelők a helyek felének megtöltésével tarthatók majd a jelenlegi 25 százalékos korlát helyett. A 278 portugáliai önkormányzatból 270 a nyitás utolsó szakaszába lép, a kormány pedig a jövőben két hét helyett hetente vizsgálja felül a járványvédelmi intézkedéseket. Portugáliában januárban vezettek be szigorú korlátozásokat, amikor a járvány tetőfokára hágott, az ország egészségügyi rendszere pedig az összeomlás szélére jutott. A lazítást március közepén kezdték, azóta az iskolák, az éttermek, kávézók, bevásárlóközpontok és múzeumok is megnyitottak, de kötelező fertőzésvédelmi előírások vannak érvényben. A 10 millió lakosú Portugáliában 836 033 esetet jegyeztek fel, és 16 974 ember halt bele a koronavírus-fertőzésbe. (MTI)