Európában akár júniustól olthatják a kamaszokat

Szerdán adhatják be az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) a Pfizer vakcinájának a 12-15 éves korosztályban való használatba vételére irányuló kérelmet, tájékoztatott Uğur Şahin, a BioNTech vezetője. Az Egyesült Államokban már április elején elindították a folyamatot.

Az oltást a 16 év fölötti fiatalok már most is kaphatják mind az Egyesült Államokban, mind Európában – Magyarországon a közeljövőben kezdődik meg ennek a korosztálynak az immunizálása a vakcinával. A gyerekek oltása kulcsfontosságú, enélkül nem lehet elérni azt az átoltottsági arányt, amely a járvány kontroll alatt tartásához szükséges, írja a The Guardian. Ha a következő iskolai év kezdete előtt immunizálni lehetne az idősebb gyermekeket, az nagy terhet venne le sok szülő válláról is, akik jelenleg aggódnak visszaengedni gyermekeiket az iskolákba.

A Pfizer és a BioNTech március végén tette közzé gyerekeken folytatott tesztjeinek első eredményét: eszerint a 12-15 éves korosztályban nagyon jól teljesített az oltás, hatékonysága 100 százalékos volt, és a gyerekek jól is tolerálták a beadást. Jelenleg is zajlanak a kisebb gyermekeken és csecsemőkön is a tesztek, fél éves kor fölött.

"Júliusban az öt-tizenkét évesek, szeptemberben pedig a fiatalabbak esetében számíthatunk eredményekre. Az értékelés körülbelül négy-hat hétig tart"

- mondta Şahin a Der Spiegelnek. "Ha minden jól megy, és az adatokat kielemeztük, akkor ezt követően be tudjuk nyújtani a vakcina engedélyezési kérelmét az említett korcsoportok összes gyermeke számára az egyes országokban."

Şahin arra számít, hogy Európában júliusra, de legkésőbb augusztusra kialakulhat a nyájimmunitás, ugyanakkor kiemelte azt, hogy a kontinens csak akkor lehet biztonságban, ha a világ többi részén is sikerül kontroll alá vonni a járványt.

Oltásuk hatékonyságát eddig mintegy 30 variáns esetében vizsgálták meg, ezek közt ott van az indiai is.

Az eredmények minden esetben pozitívak voltak,

tette hozzá.

Azt is elmondta, hogy mindenkinek, aki a Pfizer oltását kapta, szüksége lesz egy harmadik emlékeztetőre is, az első oltás után 9-12 hónappal. Ezt követően évente kell majd az emlékeztetőt felvenni.

