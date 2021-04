Egy helyen az összes szombati járványszabály-változás

Rövidesen átlépi Magyarország a 4 milliós oltottszámot, pénteken vagy szombaton lesz ennyi embernek legalább egy koronavírus-védőoltása.

Ehhez korábbi korlátozások lazítása kapcsolódik, ezeket részleteiben az operatív törzs pénteki tájékoztatóján közölte Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese.

Elöljáróban elmondta, a nyitási intézkedések jelentős része védettségi igazolványhoz kötött, azonban emellett szükség lehet az azon szereplő más igazolvány (személyi, útlevél, jogosítvány, diákigazolvány) bemutatására is.

Kiskorúakat említ a kormány, ez 18 év alattiakat jelent.

Aki nem hajlandó igazolni védettségét, illetve életkorát, attól az adott szolgáltatás igénybevételét meg kell tagadni.

Változó maszkviselési szabályok

A vendéglátóhelyen, a szálláshelyen, a szabadidős helyeken és a kaszinókban foglalkoztatott személynek a védettségét igazolnia kell vezetője részére, amennyiben védettsége nincs, kötelező maszkot viselnie.

A megnyíló helyszíneken a védettségüket igazoló személyek és a hozzájuk tartozó kiskorúak maszk használatára nem kötelesek.

A közterületen, a tömegközlekedési eszközön és a kereskedelmi üzletekben továbbra is kötelező a maszk viselése.

A szolgáltatások igénybe vételének szabályai

A védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek este 11 óráig megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei, ahová a szülők, családtagok a gyermekeiket is magukkal vihetik.

Ugyanők a szállodai szolgáltatásokat is igénybe vehetik.

A tavaly novemberben bezárt szabadidős létesítményeket (állatkertek, vadasparkok, múzeumok, színházak, mozik, könyvtárak) védettségi igazolvánnyal rendelkezők újra látogathatják.

Az edzőtermekbe, uszodákba is kizárólag a védettek mehetnek be – vélhetően ők is kiskorúakkal –, rajtuk kívül pedig a versenyszerűen sportoló 18 éven aluliak.

A védettséggel rendelkezők és a felügyeletük alatt állók újra látogathatják este 11 óráig a sportrendezvényeket.

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek, valamint a sportlétesítmények a sportrendezvényen való részvétel vagy felkészülés céljából ott tartózkodó személy és edzője számára is látogathatók, a maszk használata számukra nem kötelező.

Kijárási tilalom, gyülekezési stop

A kijárási tilalom este 11 óráról éjfélre módosul, 11 óráig van lehetőség vásárolni.

Érvényben marad a magán- és családi rendezvényekkel kapcsolatban elrendelt korábbi valamennyi korlátozás, továbbá kerülendő a csoportosulás, a gyülekezés pedig tilos.

Beutazási korlátozás

Változnak a beutazási korlátozások szabályai is. A korlátozás nem terjed ki arra a személyre, aki védettségét védettségi igazolvánnyal plusz személyi okmánnyal igazolja, a beutazás után nem kell hatósági házi karanténba vonulnia.

Olyan országok védettségi igazolványa is megfelelhet belépéskor, amelyekkel Magyarország kétoldalú megállapodást kötött – ilyenek voltak csütörtökig Szerbia és Montenegró.

Nyitókép: MTI/AP/Petr David Josek