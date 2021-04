Flesch Tamás: pünkösdkor már közel telt ház lehet a szálláshelyeken

Számtalan kihívás vár a vendéglátásra, mert az újranyitás nagyon sok pénzbe kerül, de a legnagyobb gond a munkaerő. Fel kell venni a személyzetet, be kell tanítani, fel kell öltöztetni – mondta Flesch Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke emlékeztett, hogy a járvány kitörésekor a hazai szállodaiparban 65-70 ezer ember dolgozott, és a fele maradt meg a bezárás után, őket kell most pótolni folyamatosan. A feladat azért sem egyszerű, mert van, aki végleg elhagyta a szektort, van, aki még kivár. „Ez nem egy kétperces dolog. Hiába veszünk fel valakit, mire abból csapat lesz, az idő” – tette hozzá.

A tulajdonosok egy része elbocsátotta az embereit, mert nem bírta mindenki hosszú hónapokon keresztül fizetni az alkalmazottait bevétel nélkül. Most pedig elindult a munkaerő-vadászat, és olyan embereket is próbálnak elcsábítani, akik folyamatosan kaptak fizetést a zárás alatt is.

„Nagyon sok ember érzi, hogy egyfajta együtt sírunk, együtt nevetünk alapon most maradnia kell, de sokan vannak, akik egy csábítóbb ajánlatra elmennek máshová” – mondta az elnök, és hozzátette, az elmúlt hónapokban a tulajdonosnak is erősen kellett hinnie abban, hogy vissza fogunk térni a régi viszonyokhoz. Márpedig hiába volt 2019 a magyar idegenforgalom csúcséve, a szektorban sok a kkv, és senki sem volt felkészülve arra, hogy ilyen hosszú időszak lesz bevétel nélkül.

„Nem lehetett mást tenni, mindenki türelmesen várta, hogy eljöjjön végre ez a nap”

– mondta a szombati nyitásról, de hozzátette, ez elsősorban vidéken lesz nagy változás, a fővárosi szállodákban a turisták hiányában még nem. Vidéken viszont rengeteg befoglalt szálláshely van, a miniszterelnök múlt heti bejelentése után erőteljesen megindultak a foglalások, nemcsak nyárra, hanem már őszre is.

„Most mindenki optimista, hogy erős szezon kezdődik. Az igazi nyitás még két hét, az első komoly hétvége pünkösd lesz, amikor közel telt ház lehet a szálláshelyeken” – mondta Flesch Tamás.

A szabályok egyértelműek, csak érvényes védettségi igazolvánnyal engedhetnek be vendégeket, senki sem foglalhatja el a szállását, amíg nem mutatja be az igazolványát. Minden dolgozó köteles maszkot viselni, hivatalosan nincs távolságtartás, de kint vannak a fertőtlenítők, odafigyelnek a higiéniára a szálláshelyeken, már arra sincs tiltás például, hogy ne lehetne svédasztalos kiszolgálás.

Bértámogatás és hitelmoratórium

A vállalkozások állami bértámogatása a nyitást követően egy hónapig biztosan fennmarad, de a szektor képviselői azt kérték a kormánytól, hogy legalább három hónapig jó lenne fenntartani, erről folynak jelenleg a tárgyalások. A hitelmoratórium nyáron lejáró meghosszabbítása is nagy segítség lenne, azt kérték, hogy a szektor esetében jó lenne meghosszabbítani. „Bizakodók vagyunk, de ez nemcsak az államon múlik, hanem a bankokon is” – mondta az elnök, és hozzátette:

„A turisztikai szektor amilyen gyorsan össze tud omlani, olyan gyorsan fel is tud éledni.”

A feléledés azonban nem Budapesten fog megindulni, hanem vidéken, és nem csak a Balatonon. Flesch Tamás szerint sok ember, aki külföldi nyaralást tervezett, most rá fog jönni, hogy mennyi fantasztikus hely van ebben az országban. Budapest rossz helyzetben van, hiszen a külföldiekre épülő turizmus dominált, de bíznak benne, hogy a vidékiek is felfedezik, hogy milyen szép a főváros.

A nyár nagy slágere a Balaton, már tavaly is széles kínálatot nyújtott, inkább az a félelem, nehogy a túlzsúfoltság menjen a minőség rovására. „Abban bízunk, jó minőségű szolgáltatást kap mindenki” – mondta.

Ahhoz viszont, hogy kiderüljön, ki tud megállni a lábán a piacon, még hónapok kellenek. „Az marad meg, aki minőségi szolgáltatást tud nyújtani. A turisztikai ágazat valaha volt legnagyobb válsága után a jók fognak megmaradni, ez a reményem. Azt várom, hogy a moratórium lejártával és a csökkenő kereslet után jövő tavasszal lehet látni országosan, hogy ki az, aki igazából túlélte ezt a járványt” – jelentette ki az érdekképviselet vezetője.

160 milliárdos segítség

Az ágazatban nagyon számítanak a SZÉP-kártyákon lévő 160 milliárd forintra, ez hatalmas pénz, óriási segítség lenne a vállalkozásoknak, ha ezt elköltenék az emberek. Most mindenki próbál elfogadóhely lenni, mert ez komoly sláger lesz a nyár folyamán az elnök szerint.

A továbblépéshez szükség lenne a külföldi vendégekre, de ez nehéz kérdés, a határnyitástól függ. Flesch Tamás pozitív hírnek tartja, hogy a kormányzat bilaterális határnyitásokról tárgyal, mert így elindulhat a turizmus. Már az sokat segítene Budapestnek, ha a környező országokból elindulna az autós turizmus. Abban reménykednek, hogy őszre Európában felpörögnek a légitársaságok, és 40-50 százalékos foglaltság lehet Budapesten, tavaszra pedig visszatérhetnek a 2019-es szintre.

„A legnagyobb küldő országok közül ha Nagy-Britanniából és Németországból lehetne jönni, az nagy segítség lenne.

A hazai átoltottság miatt Magyarország hamar a zöld zónába kerülhet, és fel fog értékelődni mint marketingelem”

– mondta.

A magyarok nagy része belföldön akar nyaralni, de van 10-20 százalék, aki szeretne elmenni az ismert külföldi nyaralóhelyekre. „Ki az, aki akar, ki az, aki mer és ki az, akinek van pénze – ezzel nem vagyunk tisztában” – mondta Flesch Tamás.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint a rendezvénypiac is fellendülhet a nyáron, mert ez az időszak a vállalati rendezvények szempontjából nem túl erős, de most biztos sok cég dönt úgy, hogy összetartást szervez a dolgozóinak.

A konferenciaturizmus tér majd magához a legnehezebben, de szeptemberben lesz Budapesten az eucharisztikus világkongresszus és a vadászati világkiállítás is, ezért legkésőbb ősztől elindul ez az élet is, csak az a kérdés lesz, hogy ugyanolyan lesz, mint régen, vagy valamilyen hibrid formában zajlik majd. A foci Eb-t is várják már nagyon, és azt is, hogy a külföldi szurkolók nem buborékban lesznek, hanem szabadon közlekednek majd a fővárosban.

„Nem tartunk attól, hogy félnek az emberek, és nem mennek étterembe vagy nem utaznak, inkább az látszik, hogy mindenki azonnal elindul. Az embernek rövidtávú a memóriája, biztosan van egy hányad, amely jobban tart a járványtól, mint hogy elinduljon utazni, de a tömegeknél erről nincs szó” – mondta Flesch Tamás.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton