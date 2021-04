Orbán Viktor: szombaton nyitás, Pfizer oltás csak pénteken foglalható

Az operatív törzs péntek reggeli ülésén Orbán Viktor miniszterelnök áttekintette a járványhelyzet alakulását, ezt követően adott interjút a Kossuth rádióban.

Bejelentette bő 3,9 millió oltás után (ennyien kapták meg csütörtökig legalább az első vakcinájukat):

szombaton a kijárási tilalom éjfélre módosul

a vendéglátóhelyek 11 óráig lehetnek nyitva

megnyithatnak az éttermek belső terei

nyitva lesznek a szabadidős létesítmények

védettségi igazolvánnyal látogathatók a szállodák, a kulturális és sportrendezvények.

"Ma és holnap biztos meglesz a 4 millió, ezért életbe léptetjük a szabályokat"

- közölte.

Kiszámolta a kormány, hogy mennyi Pfizer oltás szükséges a gimnazistáknak, ezért úgy döntöttek, hogy

Pfizer oltásra csak pénteken lehet jelentkezni az online rendszeren keresztül,

a többi a gimnazistáknak jut a következő napokban. Oltásukra május második hetétől kerülhet sor.

"Mindenkinek van egy golyóálló mellénye, kérem, hogy vegye vel" - utalt az oltás által szerezhető védettségre.

Nem látja értelmét azoknak a vitáknak, hogy igazságtalan lenne a védettségi igazolványhoz előnyöket adni, de megvizsgálta a kérdést a kormány.

Kijelentette, mindenki utazhat majd a nyáron, aki be van oltva, akár keleti, akár nyugati vakcinával. Ezt az is garantálja, hogy például a németek orosz vakcinát vesznek, a kínaiakkal pedig "érdemes kölcsönösen elfogadni egymás vakcináit". Amíg pedig bevezetik az EU-s védettségi igazolványt, "használjuk a magyart", és kétoldalú megállapodásokat köt a kormány az utazásról, két országot csütörtökön már be is jelentettek.

Hogy

miért lehet sportrendezvényre menni, és miért nem lehet lagzi,

azt is elmagyarázta: nem akarják kétfelé választani a násznépet védettekre és nem védettekre, sportrendezvényekre pedig csak védettségi igazolvánnyal lehet menni.

Szót ejtett még a szabályozás bonyolultsága mentén arról is, hogy a horgászok azért kaptak éjszakai engedélyt, mert a süllőt és a balint éjjel lehet fogni.

Azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy 4,5 vagy 5 millió beoltottnál lesz a következő lazítási kör, mert "magyarok vagyunk, olyanok, akik az adóhatóságnál is az utolsó pillanatban állnak sorban az adóbevallással".

Az egyetemátalakításra is kitért, ezzel kapcsolatban az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordult "a közvagyon kiárusítása" miatt.

"Örülök, hogy az élet visszatér a normális kerékvágásba, van hely más kérdések megvitatására. Ezt a kérést meg kell vizsgálnia az Alkotmánybíróságnak. Régen büszkék voltunk az egyetemekre, ma erre túl sok ok nincs. Az egyetemekben több van, mint amilyen teljesítményt leadnak, valami nincs rendben, sok mindent kell megváltoztatni" - ecsetelte.

Felidézte, az első átalakítások után több egyetem maga jelentkezett az átalakításért, így soha annyi támogatást és lehetőséget nem kaptak, mint azóta, Orbán Viktor nagy várakozással tekint az új rendszerre.

Leszögezte: az egyetemeknek nemzeti intézményeknek kell lenniük, ilyenként kell versenyezniük a nemzetközi térben.

"Ilyenkor, amikor nemzeti kormányunk van, most állítjuk hosszú távú fejlődési pályára az egyetemeket" - fejtegette a miniszterelnök.

Birtokában van egy kutatási eredmény:

a kormánypártiak 71 százaléka hajlandó magát beadatni, az ellenzékiek 59 százaléka, ami összefüggésben áll azzal, hogy "a baloldal oltásellenes",

kampánya "nem volt hatástalan".

Ettől függetlenül a baloldali emberekkel is beszélni szeretne, azt üzeni nekik, ne hallgassanak az oltásellenes kampányra.

"Ne csináljanak politikai kérdést az oltásból, vegyék fel az oltást, emberéletekről van szó."

Jelezte, munkája jelentős része még mindig arról szól, hogy hogyan lehetne minél több embert meggyőzni az oltakozásról, de már az újraindításra is gondolnia kell, és

a 2022-es költségvetésben is lesznek ezzel kapcsolatos támogatási elemek.

Így lesz

már két heti pénz a 13. havi nyugdíjból

adómentesség a 25 éven aluliaknak.

Felidézte a pillanatot, amikor anyák napi dísztáviratot küldött édesanyjának csütörtökön a Dísz téri postán.

"A lányokat, nőket, asszonyokat gyötörte meg leginkább a járvány" - jegyezte meg. "Azt kell mondanom, hogy amit a magyar asszonyok az elmúlt egy évben mutattak, az minden tiszteletet megérdemel, erre is érdemes anyák napjához közel megemlékezni" - zárta szavait Orbán Viktor.

Nyitókép: MTI/Balazs Mohai