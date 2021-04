Lehet már Pfizer vakcinára is foglalni

A 444.hu olvasója vette észre, hogy április 30-án már lehet Pfizer oltás beadatására is időpontot foglalni.

Így pénteken - akik regisztráltak és foglaltak időpontot - Sinopharm és Pfizer vakcinát is kaphatnak. Akik AstraZenecát szeretnének kapni, azok számára jövő héttől áll rendelkezésre.

A hírt később az Origón is megerősítették, az oltási munkacsoport döntött erről, 10 órától már be is adathatják az emberek, egy napot sem kell várni.

Összesen 101 kórházban zajlanak majd az oltások, akár este kilenc óráig.

Bő 100 ezer vakcina érkezhet az oltópontokra, ezek mindegyike "elkelhet".

Több olvasó sikeres regisztráción is túl van már.

A foglalás menetéről ITT írtunk részletesen.

