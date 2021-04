Kígyózó sorok a kórházak előtt, Pfizer oltáshoz próbálnak jutni az emberek

Rendkívüli oltási akciót hirdetett meg péntekre az Országos Oltási Munkacsoport: már éjszaka megszellőztették, de reggel jött a bejelentés, hogy Pfizer-oltásra lehet jelentkezni az EESZT rendszerén keresztül. Ám rövid időn belül akkora lett az érdeklődés, hogy az oldal (nemcsak a vakcinaregisztráció, hanem a teljes EESZT) legalábbis a lakosságnak elérhetetlen (délben, cikkünk készültekor is). Az operatív törzs negyed egyes tájékoztatóján Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese azt mondta: az oltásregisztrációs oldalt terheléses támadás érte, ami a gyógyszerfelírást is érintette. Amint elhárul a probléma, azt is bejelentik.

Összesen egyébként mintegy 100 ezer dózist szállítottak meg nem nevezett oltópontokra.

A tapasztalatok szerint az időpontra, a korábbi rendszer szerint első és második oltásra érkezőket a soroktól függetlenül beengedik és beoltják!

Az elektronikai rendszer leállásával sokan akartak biztosra menni, és délre több száz méteres sorokba gyűltek az emberek "hátha jut vakcina"-alapon több budapesti kórháznál: a Honvédnál, a Szent Imrénél, az Uzsokinál is tömeg van.

A hvg.hu kollégája szerint egy kórházi dolgozó 12 körül azt mondta a Honvéd Kórháznál a sorban várakozóknak, nincs több Pfizer, csak AstraZeneca vagy Sinopharm van.

Jött a hír, hogy a Honvédben soron kívül oltják a Pfizert. Idejöttem foglalás nélkül, hátha bejutok valahogy. Nos, nincs az a pénz, hogy ezt kivárjam. Nem látom se az elejét, se a végét. pic.twitter.com/zYXbH8oWYf Élő adás April 30, 2021

Ne induljon el senki a Honvéd Kórházba hátha lesz Pfizer alapon. Kb. 4000 ember áll a két utcai oltópont bejáratoknál, a katonák szerint reggel 900db volt. Aki második oltásra jön regisztrált időpontra, azt soron kívül beengedik. A szomorú, hogy a sor vége ezt nem tudja! — atás (@ataaaaaas) April 30, 2021

A Telex fotóin jól látik a kígyózó sor a Honvéd Kórháznál, a Portfolio olvasóinak képei szerint a Semmelweis Egyetem Korányi tömbjénél is hatalmas sor áll.

Az alábbi tweet szerint 500 Pfizer-oltás van az SE-n, nem kérnek elektronikus regisztrációt.

Korányi oltópont. Nem kérnek regisztrációt, azt mondják, hogy 500 darab Pfizer van, lent a bejáratnál 40 percet vártam, megkaptam a sorszámomat (177-es), most fent várok, kábé egyórás sornak tűnik. Ásványvizet osztanak. ❤️ — Varga Ferenc (@filmklub) April 30, 2021

A Semmelweis Egyetemnél van az Index tudósítója, akinek egy idős hölgy 12 előtt pár perccel azt mondta: reggel nyolc körül állt be a sorba, és nagyjából délben végzett. Az embertömeg a Semmelweis Klinikák megállóig ért ekkor. Senki semmiféle hivatalos tájékoztatást nem kapott, a sor elég lassan haladt. A tudósítónak mindössze három lépést sikerült megtennie húsz perc alatt.

A kórház előtt kígyózik egy második sor is, a benne állók az orosz Szputnyik V-re várnak, de ez a sor sokkal kisebb a pfizeresnél.

A hvg.hu élőben jelentkezett a Honvéd Kórház közeléből. Egy olvasójuk azt írta, férje ma reggel 8-kor sikerrel járt ezen az oltóponton. Akkor annyit tudtak, hogy annyi embert engednek be, ahány oltásuk van (700-ról hallott). Fél 10-kor már az utcán kígyózott a 20-30 évesekből álló sor.

Egy másik olvasó a Szent Imrénél 10.45 körül állt be a sorba, ami nagy, de gyorsan halad. Fél 12 körül végigment egy rendőr és egy katona, megszámolták, hányan vannak. Már szóltak, hogy több embert ne engedjenek be a sorba, mert nagyjából annyi a kapacitás mára, mint amennyien már ott vannak. 11.45-kor mindenki papírjára ráírták a sorszámot, a sort pedig hivatalosan is lezárták, már nem lehet beállni.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor