Müller Cecília: rendkívül súlyos a járványügyi helyzet Magyarországon

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese kezdte a tájékoztatót azzal a bejelentéssel, hogy Ausztria Magyarországot is magas fertőzöttségi kategóriába sorolta, és ha valaki Németországba utazna, de az oda való belépési feltételeknek nem felelne meg, már Ausztriába se léphet be. Ha valaki csak átutazik Németországon, akkor mehet, és akkor is, ha van negatív, 48 óránál nem régebbi PCR-tesztjük.

504 személlyel szemben intézkedtek tegnap a maszk nem vagy helytelen viselése miatt. 458-an közterületen hordták rosszul a maszkot, 33-an a tömegközlekedésben, 13-an üzletekben, plázákban.

304 rendőri intézkedés volt a kijárási tilalomra, a csoportosulások tilalmára vonatkozó szabályok megszegése miatt az elmúlt 24 órában.

63-szor intézkedtek a határokon a tranzitszabályokkal kapcsolatban.

14 060-szor ellenőrizték a hatósági házi karanténban lévőket.

Müller Cecília országos tisztifőorvos azzal kezdte, hogy

rendkívül súlyos és komoly a járványügyi helyzet Magyarországon,

ilyen növekedés a második hullámban sem volt tapasztalható.

Országszerte hét helyen dolgoznak már a szűrőbuszok, ahová a háziorvosok által küldött, enyhe tünetes betegek mehetnek, csak saját gépjárművel, maszk viselése mellett.

Tünetes személy közösségbe sehova sem mehet! – figyelmeztetett Müller Cecília, a háziorvost is telefonon kell értesíteni.

Az elmúlt 24 órában 158 ember halt meg a járványban, és 8370 fertőzött ember van már kórházban, ez azt jelenti, hogy náluk súlyosan zajlik a betegség. 8045 volt a korábbi legmagasabb szám a kórházi ápoltaknál még december elején. 833 ember szorul gépi lélegeztetésre, itt a csúcs december 7-én volt 674-gyel.

Szinte naponta nyitnak új kórtermeket a kórházakban, sokan vannak intenzív osztályokon is - illusztrálta a helyzet súlyosságát az országos tisztifőorvos. Hozzátette,

nem ritka, hogy egyész családok kerülnek kórházba, mind súlyos tünetekkel.

Ezért nagyon fontos a higiénés előírások szigorú betartása, még a családokon belül is.

Ha már egy kicsit csökken a napi fertőzöttek száma, az már minden járványügyi mutatóban javulást fog eredményezni - tette hozzá.

A környezetegészségügyi adatok is a helyzet romlását mutatják, utalt a friss szennyvízadatokra Müller Cecília. Az eredmények megközelítik az őszi járványcsúcs idején mért értékeket. Csökkenés sehol sem mérhető. Megjegyezte, hogy a szennyvízben a tünetes és a tünetmentes fertőzöttekből származó vírus-dns-maradványok vannak jelen.

Az elkövetkező napokban semmilyen javulásra nem számíthatunk - összegzett a szakember. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a

az első védőoltás-dózis beadása után még senki nem védett rögtön, az első hetekben mindenki ugyanolyan veszélyeztetett, mint aki nincs beoltva,

ugyanis legalább 2-3 hét szükséges az immunitás kialakulásához.

Több mint egymillió embert oltottak már be, ezt jelentős eredménynek nevezte Müller Cecília, egyúttal megköszönte mindenkinek a munkát, aki a folyamatot segítette.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás